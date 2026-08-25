¿Qué se sabe de la amenaza de Irán a Barron Trump? Esto reveló el Servicio Secreto de EE. UU.

Durante la noche del pasado lunes 24 de agosto, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la agencia federal encargada de proteger a los líderes políticos del país, afirmó estar al tanto de un video emitido por la televisión estatal de Irán que parece amenazar la vida de Barron Trump, hijo menor del presidente estadounidense Donald Trump.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, los medios iraníes han difundido repetidamente contenido que amenaza la vida del presidente Trump y de su familia tras el asesinato de su exlíder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y de muchos de sus familiares al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, aunque anteriormente se habían proferido amenazas contra la primera dama de los Estados Unidos, la exmodelo eslovena Melania Trump, esta parece ser la primera vez que Barron Trump, el hijo de 20 años del presidente estadounidense, nacido en la Ciudad de Nueva York el 20 de marzo del 2006, es señalado públicamente.

“El Servicio Secreto está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección. Por motivos de seguridad operativa, no hablamos de asuntos de inteligencia relacionados con la protección”, agregó en un comunicado digital Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto.

La amenaza de Irán a Barron Trump

Según la cadena de televisión estadounidense CNN, el video, de casi tres minutos, comienza con un gráfico en inglés que dice: “¿Dónde matar a Barron Trump?”, e incluye gráficos estilizados que muestran lugares donde se sabe públicamente que el hijo menor del presidente Donald Trump pasa tiempo, incluida la Torre Trump, en Nueva York.

El Servicio Secreto de EE. UU. reveló que el video fue transmitido el sábado 22 y el domingo 23 de agosto por la cadena iraní IRIB, un medio estatal considerado afín a los sectores de línea dura del régimen iraní, debido a que el director de la cadena es nombrado directamente por el líder supremo de Irán, quien actualmente es Mojtaba Jameneí.

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Asimismo, una fuente federal de las fuerzas del orden indicó que este video forma parte de una campaña de videos procedentes de Irán dirigidos contra la familia del presidente Donald Trump, dado que algunos han incluido detalles sobre desplazamientos y sugerencias para matar a miembros de la familia del mandatario republicano.

Ante este escenario, la fuente federal de las fuerzas del orden estadounidense dijo que los operativos de protección se modifican y ajustan constantemente con base en una serie de datos de seguridad provenientes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, otras agencias, la policía y países aliados, como Israel, enemigo de Irán en esta guerra.

"La República de Irán es malvada y enferma"

El presidente Donald Trump habló públicamente sobre las amenazas iraníes contra su vida y dijo que está en cualquier lista que ellos tengan: “Hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho. Son personas malvadas y enfermas”, añadió el mandatario, quien tuvo que salir de Turquía en un avión alternativo.

Por esta situación, el Gobierno de los Estados Unidos lleva más de seis años advirtiendo que Irán podría intentar matar al presidente Donald Trump, desde el ataque con dron que el mandatario republicano ordenó en enero del 2020 y que mató a Qasem Soleimani, militar iraní con el grado de general de división y comandante de la Fuerza Quds.