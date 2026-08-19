“¿Listas para morir?”: Hombre con máscara de Chucky persigue y amenaza a mujeres en EE. UU.

Durante la mañana de este miércoles 19 de agosto, la Policía de Filadelfia, Pensilvania, dijo que busca a un individuo acusado de acosar y aterrorizar a personas mientras llevaba puesta una "máscara distintiva de un muñeco de Halloween", muy similar a Chucky, personaje ficticio y principal antagonista de la saga de películas de terror.

Conforme a lo expuesto por la Policía de Filadelfia, Pensilvania, el sospechoso presuntamente acosó a varias personas en el área de Center City durante un período que usualmente comenzaba alrededor de las 5.18 horas. En ese lapso logró acercarse a varios individuos, aunque la mayoría no se ha presentado ante las autoridades locales.

Asimismo, de conformidad con el capitán de la Policía de Filadelfia, Jason Smith, quien ofreció una conferencia de prensa, en un incidente captado por cámaras de vigilancia el sospechoso enmascarado persiguió a una corredora a quien supuestamente le preguntó: "¿Estás lista para morir?". La víctima huyó gritando y pidiendo ayuda.

Otras corredoras que sufrieron diversas lesiones en la pierna durante los altercados con el sospechoso enmascarado se pusieron en contacto con la Policía de Filadelfia. Sin embargo, Jason Smith cree que hay al menos otras seis personas a las que este se acercó corriendo e "intentó asustar o provocar" la madrugada del miércoles 12 de agosto.

¿Ataca a hombres o a mujeres?

"Ataca tanto a hombres como a mujeres. Básicamente a cualquiera con quien se cruza", dijo Jason Smith, quien mencionó que la Policía de Filadelfia, Pensilvania, solo tiene conocimiento de los incidentes ocurridos en los últimos días, pero animó a cualquiera que haya sido "víctima de este individuo" a que se presente ante las autoridades.

No obstante, una de las víctimas habló con WPVI-TV, una estación de televisión local estadounidense, y relató que pateó al sospechoso en el pecho cuando este intentó atacarla: "Pensé que, si iba a pasar algo, quería verlo con mis propios ojos", dijo Jameka, quien pidió no revelar su apellido: "Así que me di la vuelta y empecé a gritarle".

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"Le dije que no me siguiera y, en ese momento, levanté las manos como si fuera a pelear. Me protegí la cara, asegurándome de cubrir mi eje central. Él también levantó las manos, pero me di cuenta de que nunca antes había estado en una pelea", agregó Jameka, tras explicar que el sospechoso huyó después de que ella le diera una patada.

"Parecía muy desorientado sobre cuáles eran realmente sus objetivos. Yo llevaba unas bolsas, pero él no intentó agarrarlas. No parecía tener una intención clara de entrar para hacer algo, así que pensé: Bueno, veamos si sabes pelear, y resultó que no", concluyó Jameka, luego de mencionar que el sospechoso debería enfrentar diversos cargos.

Cargos contra el sospechoso

De acuerdo con el capitán de la Policía de Filadelfia, Jason Smith, una vez detenido, el sospechoso enmascarado enfrentará cargos que incluyen amenazas terroristas, acoso, agresión simple, puesta en peligro temeraria e intimidación, ya que se aplican de forma conjunta cuando una persona agrede, asusta, persigue o pone en riesgo físico a otra.

Por último, Jason Smith mencionó que se vio al sospechoso sosteniendo un teléfono celular y que parecía estar grabando todas las interacciones "para sus propios propósitos", de manera que la Policía está "rastreando las redes sociales" para localizar algún material publicado en línea que permita dar con el misterioso enmascarado.