ICE detiene en Texas al venezolano Oswaldo Pirela: Entrenador de los Padres de San Diego

Durante la mañana del pasado martes 18 de agosto, la cadena de televisión estadounidense Univisión informó que el coordinador de receptores de los Padres de San Diego y exjugador de béisbol de los Rangers de Texas, Oswaldo Pirela, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de El Paso.

De conformidad con el informe de Univisión, el exjugador de béisbol venezolano Oswaldo Pirela, de 34 años, reside en el estado de Arizona y ha vivido y trabajado en el territorio de los Estados Unidos desde enero del 2014. Además, es padre de dos hijas nacidas en ese país norteamericano, una en abril del 2015 y otra en mayo del 2016.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó, a través de redes sociales, que Oswaldo Jose Pirela Dominguez es un inmigrante venezolano en situación irregular que recibió permiso de la Administración del expresidente Barack Obama para permanecer en ese país hasta febrero del 2018, hace más de ocho años.

"En violación de las leyes de nuestra nación, se quedó más de ocho años después de su fecha límite. Nadie está por encima de la ley, y permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de su deportación. Estar en detención es una elección. Animamos a todos los inmigrantes ilegales a tomar el control de su salida", agregó la agencia del gobierno.

El ICE atemoriza al deporte en EE. UU.

El primo de Oswaldo, Jorge Pirela, declaró a la cadena de televisión estadounidense CNN que el miembro del personal de desarrollo de jugadores de los Padres de San Diego de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) fue detenido en Texas mientras viajaba y ahora se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

De acuerdo con su primo, Oswaldo Pirela trabaja como coordinador de receptores de la organización de San Diego y estuvo en la ciudad de El Paso, Texas, para trabajar con el equipo filial Triple-A de los Padres. Fue detenido por ICE en el aeropuerto cuando intentaba regresar a su casa en Arizona, donde vive con su esposa y sus dos hijas.

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Ante esta situación, la familia de Oswaldo Pirela confirmó la información a CNN, y los registros de arresto indican que el venezolano se encuentra detenido en el Centro de Procesamiento de El Paso, Texas, pese a que llegó a los Estados Unidos procedente de Venezuela en enero del 2014 y solicitó asilo durante el mandato de Barack Obama.

Asimismo, su esposa mencionó que Oswaldo Pirela se encuentra en trámite para obtener la visa EB-2, una categoría de inmigración que permite obtener la residencia permanente (green card) a profesionales con títulos de posgrado —maestría o doctorado— o a personas con habilidades excepcionales en ciencias, artes o negocios.

El uniforme no fue suficiente para protegerlo

“Desde que solicitó asilo, ha renovado continuamente su autorización de trabajo cada vez que estaba próxima a expirar. Todo se ha realizado siempre a través del debido proceso legal. Es una persona verdaderamente ejemplar. Vive para su familia, es un hombre trabajador, un padre y esposo devoto, y un hombre de fe”, declaró Jorge Pirela.

La detención de Oswaldo Pirela marca el enfrentamiento más reciente entre las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y la política de deportación del presidente Donald Trump. No obstante, en el 2025, los Dodgers de Los Ángeles negaron al ICE el acceso a sus estacionamientos fuera del estadio mientras el Gobierno realizaba redadas en la ciudad.