EE. UU. endurece controles de visa: estos son los motivos por los que podrían negarla o cancelarla

La Embajada de Estados Unidos señaló que un visado puede ser cancelado por las autoridades consulares en cualquier momento, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Esto se debe a que el principio que sostiene esta política es que la visa constituye un permiso otorgado por el gobierno estadounidense y no un derecho adquirido.

Frente a este escenario, según la cadena de televisión estadounidense Univisión, la visa puede ser cancelada incluso si todavía aparece como vigente en el pasaporte, debido a que, en medio del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, las autoridades reforzaron la revisión de quienes solicitan el documento.

Dadas las circunstancias, entre las principales causas para perder un visado se encuentran permanecer en los Estados Unidos más tiempo del autorizado, involucrarse en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, participar en actividades relacionadas con el terrorismo o brindar apoyo a cualquier grupo terrorista.

Ante esta situación, la propia Embajada de los Estados Unidos reiteró que un visado estadounidense no garantiza por sí mismo el ingreso al país: la admisión y el tiempo de permanencia son determinados por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) al momento de cada entrada a la nación.

Filtro de cero tolerancia para la expedición de visas

El Gobierno de los Estados Unidos anunció que denegará visas a todas las personas que tengan antecedentes de conducta violenta o abuso. Asimismo, retirará el permiso a quienes representen una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, en referencia a los grupos terroristas designados recientemente por Trump.

Mediante un comunicado digital, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, organismo federal encargado de dirigir la política exterior y conducir las relaciones internacionales del país, señaló que usa todas las herramientas a su disposición para rechazar estos permisos, debido a que mantiene una nueva política de cero tolerancia.

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"El presidente no permitirá que EE. UU. se convierta en el hogar de criminales que abusan de las leyes. El Departamento de Estado siempre pondrá a los estadounidenses primero y mantenemos una política de cero tolerancia a los extranjeros que conviertan nuestros vecindarios en escenas del crimen", señaló el secretario Marco Rubio.

Por lo tanto, el endurecimiento de la política migratoria y de seguridad fronteriza incluye un filtro de cero tolerancia que no solo aumenta las restricciones para el ingreso, sino que añade un nuevo impedimento para cualquier ciudadano extranjero que busque obtener o conservar su visado estadounidense, la autorización para entrar al país.

Razones para la anulación de visas vigentes: