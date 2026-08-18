Internacional
EE. UU. endurece controles de visa: estos son los motivos por los que podrían negarla o cancelarla
La visa puede ser cancelada incluso si todavía aparece como vigente en el pasaporte, ya que las autoridades reforzaron la revisión de quienes solicitan el documento.
Una visa estadounidense es un documento oficial emitido por el gobierno de EE. UU. que se estampa en el pasaporte. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
La Embajada de Estados Unidos señaló que un visado puede ser cancelado por las autoridades consulares en cualquier momento, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Esto se debe a que el principio que sostiene esta política es que la visa constituye un permiso otorgado por el gobierno estadounidense y no un derecho adquirido.
Frente a este escenario, según la cadena de televisión estadounidense Univisión, la visa puede ser cancelada incluso si todavía aparece como vigente en el pasaporte, debido a que, en medio del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, las autoridades reforzaron la revisión de quienes solicitan el documento.
Dadas las circunstancias, entre las principales causas para perder un visado se encuentran permanecer en los Estados Unidos más tiempo del autorizado, involucrarse en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, participar en actividades relacionadas con el terrorismo o brindar apoyo a cualquier grupo terrorista.
Ante esta situación, la propia Embajada de los Estados Unidos reiteró que un visado estadounidense no garantiza por sí mismo el ingreso al país: la admisión y el tiempo de permanencia son determinados por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) al momento de cada entrada a la nación.
Filtro de cero tolerancia para la expedición de visas
El Gobierno de los Estados Unidos anunció que denegará visas a todas las personas que tengan antecedentes de conducta violenta o abuso. Asimismo, retirará el permiso a quienes representen una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, en referencia a los grupos terroristas designados recientemente por Trump.
Mediante un comunicado digital, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, organismo federal encargado de dirigir la política exterior y conducir las relaciones internacionales del país, señaló que usa todas las herramientas a su disposición para rechazar estos permisos, debido a que mantiene una nueva política de cero tolerancia.
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"El presidente no permitirá que EE. UU. se convierta en el hogar de criminales que abusan de las leyes. El Departamento de Estado siempre pondrá a los estadounidenses primero y mantenemos una política de cero tolerancia a los extranjeros que conviertan nuestros vecindarios en escenas del crimen", señaló el secretario Marco Rubio.
Por lo tanto, el endurecimiento de la política migratoria y de seguridad fronteriza incluye un filtro de cero tolerancia que no solo aumenta las restricciones para el ingreso, sino que añade un nuevo impedimento para cualquier ciudadano extranjero que busque obtener o conservar su visado estadounidense, la autorización para entrar al país.
Razones para la anulación de visas vigentes:
- Delitos de índole sexual y contra menores: Cualquier registro de posesión de material de abuso sexual infantil, sodomía, agresión agravada contra menores o cargos por ciberacoso elimina de manera definitiva la posibilidad de obtener o conservar una visa estadounidense.
- Crímenes violentos graves: Según Radio Fórmula, se han añadido impedimentos estrictos para quienes enfrenten o hayan enfrentado cargos por delitos graves de asalto con lesiones corporales severas, violación, secuestro, trata de personas y participación en invasiones domiciliarias con violencia.
- Infracciones de tránsito peligrosas y abuso migratorio: Rebasar el periodo autorizado de estancia y participar en ataques violentos derivados de incidentes de ira al volante son motivos suficientes para revocar el permiso y proceder a la expulsión inmediata.