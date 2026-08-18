Trump asegura que Kim Jong-un le respondió: ¿Qué hay detrás del diálogo con Corea del Norte?

Durante la tarde del 17 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el líder norcoreano Kim Jong-un respondió a sus mensajes y calificó los intercambios como “muy positivos”, mientras ordenó reducir los ejercicios militares con Corea del Sur debido a la negativa de ese país a participar en la guerra contra Irán.

Frente a este escenario, seis años después del fracaso de sus negociaciones, el mandatario republicano vuelve a apostar por su vínculo personal con Kim Jong-un, pero esta vez se encuentra con una Corea del Norte más armada y mucho más cercana a Rusia, ya que ambos países viven su momento de mayor cooperación militar y estratégica.

Dadas las circunstancias, Donald Trump y Kim Jong-un parecen volver a acercarse después de años de distanciamiento y de unas negociaciones que terminaron abruptamente en febrero del 2020, pues el presidente estadounidense aseguró que el mandatario norcoreano respondió a sus intentos de retomar el diálogo entre ambos.

“Lo ha hecho”, respondió Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca cuando fue consultado sobre por qué Kim Jong-un no había contestado a sus pedidos para conversar, por lo que el magnate neoyorquino afirmó que la situación era positiva, aunque no dio detalles sobre el contenido de las conversaciones ni cuándo se produjeron.

Trump presume su relación con Kim Jong-un

Durante su primer mandato presidencial, del 2017 al 2021, Trump se reunió en tres ocasiones con Kim para tratar de lograr un acuerdo para desnuclearizar la península, pero abandonó abruptamente las negociaciones al considerar insuficiente la oferta de Pionyang, lo que incrementó la desconfianza del líder supremo de Corea del Norte.

Sin embargo, en el transcurso de su primer mandato presidencial, Donald Trump incluso ordenó suspender las maniobras militares estivales de Corea del Sur y Estados Unidos para favorecer el diálogo con el gobernante norcoreano, quien ejerce como jefe de Estado de la República Popular Democrática de Corea desde enero del 2011.

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Ante esta situación, el sábado 15 de agosto del 2026, Donald Trump publicó una fotografía con Kim que fue tomada durante su segunda cumbre, en Hanói, en el 2019, y aseguró que se llevan “genial”. Un día después, ordenó al Pentágono reducir “sustancialmente” los ejercicios militares que Estados Unidos realiza junto con Corea del Sur.

Trump aseguró que Corea del Norte se ha mostrado “respetuosa” y “no amenazante” durante sus mandatos presidenciales, por lo que calificó de “costosas”, “inapropiadas” y “hostiles” las maniobras que Estados Unidos realiza junto con Corea del Sur hacia Pionyang, la capital y ciudad más poblada del país, localizada cerca del río Taedong.

La historia que Trump intenta retomar

“Kim Jong-un siempre me ha tratado con gran respeto. Yo lo entiendo y él me entiende”, agregó Trump, quien mencionó que su relación personal con el gobernante de uno de los países más aislados del mundo no supone un riesgo, sino todo lo contrario. “En realidad estoy haciendo que sea más seguro”, aseguró el presidente de EE. UU.

No obstante, para diversos medios internacionales, como el canal de televisión France 24 y la cadena de radiodifusión alemana Deutsche Welle, es “sumamente dudosa” la idea de que Kim Jong-un tenga un afecto especial por Donald Trump, pues describen al gobernante norcoreano de 42 años como un dirigente “muy frío” y “muy calculador”.