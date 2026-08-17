EE. UU. revoca 175 mil visas: ¿Qué cambia desde septiembre y cómo podría afectar a extranjeros?

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Estado de Estados Unidos, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, en enero del 2025, la administración republicana ha revocado más de 175 mil visas a extranjeros, aunque la mayoría de las revocaciones se produjeron por incidentes con las fuerzas del orden.

El Gobierno de Estados Unidos subrayó que una visa para entrar en la nación norteamericana "es un privilegio, no un derecho" y el presidente Trump advirtió de que utilizará "todos los recursos disponibles" para combatir a quienes considere que abusan del privilegio al agredir, robar o conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Frente a este escenario, entre los ejemplos de extranjeros a quienes se les han revocado las visas, el Departamento de Estado citó casos de personas acusadas de agresión sexual, posesión de material gráfico sobre abuso infantil o alteración del orden público, así como de varios extranjeros que celebraron el asesinato del activista Charlie Kirk.

Asimismo, Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, informó que una embajada estadounidense canceló más de 100 visas de los llamados "turistas de parto", personas que viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan allí y adquieran automáticamente la ciudadanía estadounidense, algo que Trump rechaza.

Nueva regla de visas en EE. UU.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la situación migratoria en los Estados Unidos sufrirá un cambio drástico tras la aplicación de una regulación de visas que modificará los requisitos de estancia para numerosos extranjeros, principalmente para los estudiantes que pretenden capacitarse en esa nación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en el Registro Federal una norma que señala que los estudiantes con visa F ya no serán admitidos por un período indefinido para cursar estudios completos, denominado “duración del estatus”, por lo que la nueva regla establece un período de admisión fijo.

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Según el documento del DHS, la nueva regla se basará en la duración del programa indicado en el Formulario I-20, conocido como “Certificado de Elegibilidad para el Estatus de Estudiante no Inmigrante”. Por lo tanto, desde el 15 de septiembre, la estancia autorizada no podrá exceder los cuatro años y contemplará un margen de 30 días.

Ante esta situación, los principales afectados serán los extranjeros con visa F-1 de EE. UU, un permiso de no inmigrante para estudiantes internacionales a tiempo completo en programas académicos, universitarios o de inglés certificados, quienes, para obtenerla, deben ser aceptados por una institución autorizada por el programa SEVP.

La nueva regla también afectará a las visas E, J e I