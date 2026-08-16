La tormenta Lala se convierte en huracán: Azota Hawái con vientos de 120 km/h y deja un muerto

Durante la noche del 15 de agosto, la tormenta tropical Lala se convirtió en un huracán de categoría 1, el tercero de la temporada en el océano Pacífico, y se dirigió hacia Hawái, un estado de EE. UU. conformado por un archipiélago volcánico aislado en el Pacífico central, con vientos máximos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Lala se hallaba a 120 kilómetros al sureste del punto más meridional del archipiélago y avanzaba a 15 kilómetros por hora, por lo que el organismo pronosticó que pasaría cerca de la isla principal, lo que podría convertir a Lala en el primer huracán en tocar tierra en Hawái desde 1992.

Frente a este escenario, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE. UU, el ciclón podía alcanzar el sur de esa isla durante el sábado 15 de agosto, antes de comenzar a debilitarse el domingo 16. Por ello, la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái esperaba “condiciones meteorológicas peligrosas” durante el fin de semana.

“Se esperan lluvias intensas, con acumulaciones localizadas de hasta 50 centímetros en algunas zonas de la Isla Grande y Maui, y precipitaciones generalizadas de al menos 10 a 15 centímetros en casi todo el Estado de Aloha”, advirtió el NHC sobre las islas, conocidas por sus paisajes escabrosos, riscos, cascadas, follaje tropical y playas doradas.

Peligro de inundaciones y deslizamientos

Aunque el huracán Lala no pasará por el resto de las islas, el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. alertó sobre el peligro de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra “potencialmente mortales”. Además, advirtió que las olas podrían alcanzar los seis metros en las playas de arenas doradas, rojas, negras e incluso verdes de Hawái.

A su vez, el organismo de Hawái recomendó a los residentes de la Isla Grande y de Maui que buscaran refugio en un lugar seguro, tuvieran listos suministros de emergencia, se prepararan para cortes de energía y evitaran viajes innecesarios, debido a que de las islas principales, Oahu alberga Honolulu, la capital y ciudad más grande del estado.

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“Las personas en Oʻahu y Kauaʻi deben apresurarse a completar los preparativos para las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas, limpiando canaletas y desagües y elevando del suelo sus pertenencias de valor”, agregó el organismo, ubicado cerca de la playa de Waikiki y de los monumentos de la II Guerra Mundial en Pearl Harbor.

Esto se debe a que, de tocar tierra, Lala sería el primer huracán en hacerlo en este archipiélago en 34 años, desde Iniki, que ocasionó daños valorados en US$2 mil 600 millones en 1992; ya que, antes de Lala, otros huracanes se habían desarrollado en el Pacífico, aunque ninguno había amenazado directamente a grandes núcleos urbanos.

Aumento de la actividad ciclónica en la región

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el fenómeno climático de El Niño, que implica un calentamiento extraordinario de las aguas del Pacífico, suele provocar un aumento de la actividad ciclónica en la región. Por ello, el NHC prevé que se formen 13 tormentas tropicales en el Pacífico central hasta el 30 de noviembre.

Sin embargo, el huracán Lala se debilitó este 16 de agosto tras azotar Hawái con fuertes vientos y lluvias durante la víspera, lo que provocó inundaciones en algunas zonas y dejó una persona muerta. Por lo tanto, las autoridades locales esperan que estas condiciones continúen durante la jornada, mientras que la Isla Grande fue la más afectada.

A pesar de ello, aunque el huracán de categoría 1 pasó muy cerca del archipiélago, no llegó a tocar tierra. Por ende, el gobernador de Hawái, Josh Green, informó que el paso del ciclón dejó acumulaciones de hasta 33 centímetros de lluvia y cortes de energía en 60 mil hogares. Además, los apagones afectaron a tres hospitales de Honolulu.