¡El ICE en Nueva York! Momento de tensión cuando un guatemalteco huye sin su bicicleta

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia de EE. UU. encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y de seguridad fronteriza e interior del país, mantiene operaciones de control y presencia activa en los vecindarios de Nueva York, donde hay aproximadamente 3 millones de inmigrantes.

Conforme a lo expuesto por WPIX, una estación de televisión neoyorquina, reportes recientes indican operativos y retenciones del ICE en zonas del Bronx, un distrito y condado de la Ciudad de Nueva York ubicado al norte de Manhattan, donde se concentran miles de inmigrantes, principalmente en Grand Concourse y St. Lawrence.

Fue ahí donde presuntamente se grabó uno de los videos que se viralizó en las redes sociales durante las últimas horas; debido a que un joven, supuestamente de origen guatemalteco, fue detenido por el ICE en este barrio de la Ciudad de Nueva York cuando se movilizaba en su bicicleta, pero logró escapar de los agentes migratorios.

Se vivió un momento de tensión en las calles de Nueva York cuando el hombre, presuntamente guatemalteco por el parecido de su playera con la camisola de la selección nacional de Guatemala, dejó la bicicleta y huyó a toda velocidad para evitar ser detenido por los agentes migratorios, mientras el ICE efectuaba un operativo en el Bronx.

Derechos básicos ante el ICE

Tras la viralización del video en las redes sociales, el Bronx Community College (BCC), una institución pública de educación superior de Nueva York, publicó un listado con los derechos básicos de los inmigrantes indocumentados ante el ICE, debido a que más de un tercio de los habitantes de la metrópoli —cerca del 40%— son migrantes.

Guardar silencio

Ningún migrante tiene la obligación de hablar sobre su lugar de nacimiento o estatus migratorio. Por lo tanto, cualquiera puede preguntar a los agentes migratorios del ICE: "¿Soy libre de irme?". Si la respuesta es afirmativa, lo mejor es retirarse con calma, ya que lo más importante es evitar los escándalos o los comportamientos violentos.

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No abrir la puerta

Los agentes migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no pueden entrar en los hogares sin una orden judicial firmada por un juez. Por consiguiente, se puede pedir que deslicen la orden por debajo de la puerta; si es una administrativa —firmada por el ICE y no por un juez de Estados Unidos—, no hay obligación de abrir.

Identificación de los agentes

Todas las personas tienen derecho a pedir los nombres, números de placa e identificaciones oficiales de los agentes migratorios del ICE. Por ello, si alguien es detenido y agredido, puede pedir hacer una llamada telefónica para comunicarse con un familiar, un abogado o el consulado de su país y proporcionar las identidades de los agentes.

El guatemalteco que se escapó de los agentes

Debido a que los nacidos en el extranjero constituyen el 43% de la fuerza laboral y el 41% de los propietarios de viviendas en la Ciudad de Nueva York, el video del guatemalteco que escapó de los agentes migratorios del ICE se volvió viral rápidamente en las redes sociales, donde decenas de internautas destacaron sus habilidades.

"Solo le faltó regresar por la bicicleta que dejó en el sueño y seguir puro rayo", concluyó otro usuario en Facebook, tras asegurar que América Latina aporta el 37% de los inmigrantes en el Bronx; Asia, el 30%; el Caribe no hispano, el 17%, y Europa, el 14%, por lo que ver a un guatemalteco escapar de las autoridades migratorias "es bien visto".