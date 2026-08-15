Alerta en 66 ciudades por calor extremo en EE. UU: 85 millones de personas afectadas por la ola

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, más de 85 millones de personas permanecen este sábado 15 de agosto bajo alerta de calor “mayor” o “extrema” en el territorio de los Estados Unidos por un repunte de las temperaturas que se extenderá hasta la próxima semana, especialmente en el sureste de la nación norteamericana.

De conformidad con el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que advierte que la sensación térmica podría alcanzar los 46 grados centígrados en el país, los termómetros se aproximarán el próximo domingo 16 de agosto a los 40 grados centígrados en toda la región sureste de Estados Unidos.

“Varios días consecutivos de alto estrés por calor pueden derivar en enfermedades”, advirtió el NWS, que prevé que las altas temperaturas se extiendan hacia la costa del país. Como resultado, cerca de 71 millones de personas se encuentran bajo alerta por altas temperaturas y casi 16 millones permanecen sujetas a avisos de calor extremo.

Asimismo, los pronósticos de la agencia oficial del Gobierno de EE. UU. encargada de emitir pronósticos del tiempo, alertas de clima severo y avisos de inundaciones indican que 100 millones de personas podrían estar bajo alerta de calor “mayor” o “extrema” el lunes 17 de agosto, principalmente en los estados de Mississippi, Georgia y Florida.

Millones de personas en alerta por una nueva ola de calor

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), agencia científica del Departamento de Comercio cuyas actividades se centran en monitorear las condiciones de los océanos y la atmósfera, EE. UU. experimenta un verano especialmente caluroso, marcado por varias olas de calor.

La NOAA indicó que una de las olas de calor más fuertes comenzó el fin de semana del pasado sábado 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y dejó una treintena de fallecidos. Ese mes fue el más caluroso en la historia de EE. UU. desde que hay registros, con una temperatura promedio de casi 25 grados centígrados.

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A su vez, según la NOAA, las altas temperaturas y las condiciones de sequía también han favorecido la aparición y propagación de incendios. Por consiguiente, casi tres millones de hectáreas han ardido en lo que va del año en varias partes del territorio estadounidense, la cifra más alta de la última década en la nación norteamericana.

Dadas las circunstancias, las autoridades meteorológicas emitieron alertas de calor extremo en 66 ciudades de Estados Unidos debido a una ola de calor que dejará altas temperaturas desde el noroeste del Pacífico hasta Florida. Por ello, lugares como Palm Springs, Phoenix y Miami registrarán récords de temperatura en los próximos días.

Calor por encima del promedio

“Las temperaturas elevadas y la humedad pueden causar problemas de salud graves”, indicó el NWS en su último boletín, en un contexto en el que se han superado registros históricos, debido a que durante el viernes 14 de agosto, Miami alcanzó los 36 grados centígrados, con lo que rompió un récord que se mantenía desde 1909.

“Este episodio de calor extremo se explica por la presencia de un domo de alta presión que limita la formación de nubes y lluvias, favoreciendo la acumulación de calor en superficie”, concluyó la NOAA, que considera que la combinación de altas temperaturas y humedad elevada puede desencadenar golpes de calor y otras complicaciones.