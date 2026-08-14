Guerra de aranceles: Los 40 países acusados por EE. UU. de ayudar a China a evadir gravámenes

Durante la mañana de este 14 de agosto, EE. UU. acusó a China de causarle pérdidas multimillonarias y de empleos mediante el transbordo de las mercancías que exporta a través de más de 40 países para eludir los aranceles de la Casa Blanca, práctica que el presidente Donald Trump quiso frenar con la batería de "gravámenes recíprocos".

Mediante un informe titulado "La Gran Estafa del Transbordo", la Casa Blanca sostiene que EE. UU. pierde "decenas de miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos" debido a esta práctica, que consiste en ocultar el origen de los bienes exportados al enviarlos a través de terceros países que ofrecen condiciones más favorables.

EE. UU. estima que el volumen anual de mercancías transbordadas tiene un valor que oscila entre US$30 mil y US$40 mil millones y calcula que, en un "escenario central", pierde entre US$19 mil y US$26 mil millones en ingresos federales y empleos, mientras que su producto interno bruto (PIB) se reduce en unos US$113 mil millones.

De acuerdo con el informe, "gran parte" de esta actividad involucra productos cuya procedencia real es China, con más de 40 jurisdicciones que actúan como puntos de transbordo, entre ellas algunos de los principales socios comerciales, además de varios países del Sudeste Asiático, a los que atribuye un papel especialmente relevante.

Guerra de aranceles

Según la agencia de noticias EFE, en los puntos de transbordo de algunos de los principales socios comerciales de la Casa Blanca, como México y Canadá, las mercancías son sometidas a modificaciones parciales en distintas etapas de la cadena de valor antes de ser exportadas a Estados Unidos y presentadas como originarias del tercer país.

A su vez, la Casa Blanca citó los casos de Camboya, "microcentro de producción" donde insumos chinos reciben, dice, costura, etiquetado, embalaje o inspección antes de ser exportados con documentación camboyana, y de Malasia, "puerta de enlace marítima" desde la que mercancías chinas, apunta, se reexportan con nueva documentación.

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Por otro lado, en el caso de Vietnam, considerado por los analistas como "la fábrica de China" por la deslocalización que recibe del gigante asiático, EE. UU. fijó aranceles del 20% y advirtió que estos se duplicarían si se detectaba transbordo, que consiste en el envío de mercancías a un lugar intermedio y, posteriormente, a su destino final.

Frente a este escenario, el presidente Donald Trump quiso frenar esta práctica mediante acuerdos comerciales negociados tras imponer su batería de aranceles a prácticamente la totalidad de los socios comerciales de Estados Unidos. Sin embargo, todo parece indicar que el mandatario chino Xi Jinping le está ganando esta partida.

Tres niveles de la red de transbordo en la sombra

Nivel 1: Líderes en escala diversificada

Grandes volúmenes de mercancías vinculadas a China, bases industriales diversificadas y plataformas de exportación importantes con destino a los Estados Unidos, donde el riesgo de transbordo está integrado en flujos comerciales legítimos y amplios.

Canadá

India

Israel

Japón

México

Corea del Sur

Taiwan

Nivel 2: Líderes en escala con una importante integración económica con China

Volúmenes de transbordo significativos combinados con una mayor integración en las cadenas de suministro, el abastecimiento de insumos, las plataformas de fabricación, los sistemas logísticos o los canales de redireccionamiento regionales vinculados a China.

Brasil

Indonesia

Malasia

Tailandia

Turquía

Vietnam

Nivel 3: Pequeños objetivos chinos oportunistas

Las economías más pequeñas con volúmenes de transbordo más bajos, pero con ventajas específicas de eslabón débil (como mano de obra de bajo costo, acceso preferencial a EE. UU. o capacidad limitada de control aduanero) que las convierten en objetivos para desvíos vinculados a China.