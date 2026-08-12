El “Profeta Simón” reaparece tras advertir sobre el terremoto en Colombia: ¿qué dijo sobre México?

Durante la mañana del pasado lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 sorprendió a los habitantes de Colombia, Ecuador y Panamá, donde dejó numerosas pérdidas humanas y daños en construcciones, debido a que fue uno de los fenómenos naturales más impactantes de los últimos años en toda Latinoamérica.

El movimiento telúrico, con epicentro en el departamento colombiano de Chocó, comenzó a las 7.34 horas del 10 de agosto. Sin embargo, aunque un fenómeno natural como este es imposible de predecir, unos días antes el llamado "Profeta Simón" había anunciado que, tras elterremoto en Venezuela, habría uno en Colombia aún más fuerte.

A su vez, el "Profeta Simón", pseudónimo de un predicador callejero de Medellín que se ha vuelto viral en redes sociales como X, dijo que habría un tercer terremoto, aún más fuerte que el de Colombia, de manera que la afirmación ha despertado la preocupación de miles de personas, quienes no saben si creer en lo que dice el predicador.

Esto se debe a que, según el hombre de la tercera edad, caracterizado por su barba blanca y cabello largo, que suele predicar en el centro de Medellín, tanto Venezuela como Colombia fueron castigadas con un terremoto debido a la "idolatría y el pecado" de sus respectivos pueblos, cuyos habitantes "se burlaron de lo ocurrido en Filipinas".

Las nuevas advertencias del "Profeta Simón"

Tras la catástrofe en Colombia, el predicador reapareció en redes sociales con declaraciones alarmantes, en las que aseguró que los próximos sismos fuertes ocurrirán en México y California. Además, el "Profeta Simón" advirtió sobre el debilitamiento de los sistemas de los que depende la sociedad humana, como la economía y la naturaleza.

Asimismo, el predicador callejero que suele predicar en el centro de Medellín, Colombia, mencionó otras catástrofes, como “tres días de oscuridad” y una nueva pandemia, es decir, la propagación mundial de una nueva enfermedad infecciosa que afectaría a varios países y continentes, como sucedió cuando el covid-19 se extendió con rapidez.

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Ante esta situación, tanto el Servicio Geológico Colombiano como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) recordaron que los terremotos no se pueden predecir, de manera que diversos expertos en sismología señalaron que las afirmaciones del "Profeta Simón" difundidas en estas grabaciones carecen de sustento científico.

Los científicos aclararon que, para considerar un anuncio como una predicción real, se deben especificar con exactitud el epicentro, la fecha y la magnitud, requisitos que el relato de Simón no cumple. Por lo tanto, las autoridades instan a la población a no difundir videos alarmistas y a informarse únicamente por medio de canales oficiales.

¿Qué dijo el "profeta" sobre los próximos terremotos?

“Los terremotos comenzaron en Filipinas y luego Venezuela y Colombia fueron castigadas. El próximo será un terremoto mundial, será más grande y será más fuerte que el que ocurrió en Sudamérica porque el pueblo se volvió idólatra”, advirtió el "Profeta Simón", quien posteriormente afirmó que en México y California también habrá sismos.

Frente a este escenario, el hombre de edad avanzada que predica en las calles del centro de Medellín, caracterizado por su cabello y barba muy blancos, se describió como “un instrumento de Jesucristo” y aseguró que Dios habla a través de él. Sin embargo, hasta el momento se desconoce más información personal sobre el "Profeta Simón".