¿La Tierra perderá la gravedad este 12 de agosto? Qué se sabe sobre el rumor y el eclipse solar total

Los eclipses han cautivado la imaginación desde que la gente empezó a contar historias, hace varios siglos. Es más, en la Odisea, de Homero, la muerte de los pretendientes de Penélope se anuncia con un presagio que pudo haber sido un eclipse solar: "El sol ha desaparecido de nuestro cielo y una horrible oscuridad se extiende por doquier".

Ese extraño instante de totalidad será el evento principal de este 12 de agosto, dado que la luz desaparecerá del cielo, al igual que el calor del aire. Las corrientes podrían cambiar. El canto de los pájaros y el zumbido de las abejas podrían detenerse. Las estrellas y los planetas aparecerán de repente a la vista, y las mascotas se alterarán.

Ante esta situación, el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto comenzará cuando la Luna parezca cortar el Sol y luego, durante aproximadamente una hora, se deslice sobre su superficie. Después viene la fase de totalidad, que será breve, ya que, a lo sumo, durará poco más de dos minutos y se podrá ver solamente en la península ibérica.

No obstante, en las plataformas digitales tomó fuerza una versión vinculada con el eclipse solar total que tendrá lugar este 12 de agosto: el "Proyecto Anchor", una teoría conspirativa difundida en redes sociales según la cual la Tierra perderá gravedad durante 7 segundos debido a la colisión de un agujero negro durante el eclipse solar total.

El "Proyecto Anchor"

La teoría del "Proyecto Anchor" se volvió viral porque asegura que este 12 de agosto la Tierra quedará sin gravedad durante siete segundos. Esa versión incluye consecuencias y hasta una hora precisa. Sin embargo, no existe evidencia de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) que respalde ese escenario.

El rumor volvió a tomar fuerza en las últimas horas, coincidiendo con el eclipse solar total que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto, porque la combinación de un fenómeno astronómico real y una historia de apariencia científica hizo que la falsa advertencia se multiplicara en las redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram.

Lea más: ¿Por qué el terremoto de Colombia se sintió en una zona tan amplia? Los geólogos lo explican

A pesar de eso, la NASA informó que la Tierra no perderá su gravedad, porque no existe una previsión científica de que eso ocurra este miércoles 12 de agosto. "La gravedad terrestre está determinada fundamentalmente por la masa del planeta", agregó la agencia encargada del programa espacial y de la investigación aeronáutica.

"Para que desapareciera la atracción gravitatoria de la Tierra tendría que producirse una modificación extraordinaria de su masa, algo que no guarda ninguna relación con un eclipse solar", añadió la NASA, que desmintió la teoría y señaló que no existe ningún fenómeno conocido que pueda provocar un repentino apagón de la gravedad terrestre.

¿Qué dice el Proyecto Anchor?

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el "Proyecto Anchor" es un bulo viral y una teoría conspirativa de internet que afirma que un documento secreto filtrado de la NASA prueba que la Tierra perderá gravedad durante siete segundos debido a la colisión de un agujero negro durante el eclipse solar total del 12 de agosto.

Sin embargo, diversos científicos confirman que la afirmación es falsa: la gravedad de la Tierra depende de su masa y no puede desactivarse. Además, no existe ninguna evidencia de que la NASA haya desarrollado un programa de esas características ni de que haya emitido una alerta sobre una eventual desaparición de la gravedad terrestre.