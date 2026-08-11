¿Cuántos muertos deja el terremoto de Colombia? Suben las cifras de heridos y réplicas

De acuerdo con un balance parcial divulgado este martes 11 de agosto por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el número de muertos por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto aumentó a 169, mientras que hay unos 668 heridos distribuidos por todo el país.

"El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia; 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97.6% de las víctimas mortales reportadas hasta el momento", explicó la organización fundada en el 2012 que reúne, articula y representa a los alcaldes de las principales ciudades capitales de Colombia.

Según la información compartida por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar, en Chocó, epicentro del terremoto, y suma 66 víctimas mortales.

Sin embargo, la cifra aportada solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye los muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, los más afectados por la tragedia, ya que el Gobierno colombiano no actualiza los datos desde el mediodía del lunes.

Qué video tan duro, apenas iban saliendo de su edificio por el temblor en Colombia y de inmediato se les vino parte del techo encima 😞 pic.twitter.com/l9nNeAJ8EB — Rhevolver (@Rhevolver) August 10, 2026

Aumentan las cifras de heridos, réplicas y desaparecidos

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado que no encuentran a familiares y amigos desde que el terremoto afectó Colombia el lunes 10 de agosto.

Esto se debe a que en diversos departamentos, principalmente en Caldas y Quindío, en la zona cafetera de Colombia, hubo colapsos de edificios y casas, así como daños en la infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, lo que podría haber dejado a decenas de personas soterradas bajo los escombros.

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Frente a esta situación, Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños. En total, registran al menos 165 edificios colapsados en el país, mientras los equipos de rescate buscan contrarreloj a más de 2 mil 568 personas desaparecidas bajo los escombros.

Esto se debe a que, de conformidad con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en el centro y occidente de Colombia, además de desencadenar decenas de réplicas en diferentes partes del territorio.

#Nación Así quedó el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira luego del terremoto de 7.4 de este lunes 10 de agosto de 2026.https://t.co/QVaHJnrkkv pic.twitter.com/FdR5W7fOD2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

Colombianos buscan a desaparecidos por el terremoto

Familiares y amigos continúan buscando a allegados en paradero desconocido tras el potente terremoto del pasado lunes 10 de agosto en Colombia, que causó la muerte de al menos 169 personas, así como el derrumbe de decenas de edificios, principalmente en Pereira y Cali, sin que se hayan ofrecido datos oficiales sobre desaparecidos.

Dadas las circunstancias, las autoridades colombianas esperan que el número de víctimas aumente a lo largo de este martes 11 de agosto, a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate, cruciales durante las primeras 72 horas tras el sismo para hallar supervivientes soterrados bajo los escombros de al menos 165 edificios.