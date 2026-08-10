Terremoto en Colombia: Videos e imágenes muestran el impacto del sismo de magnitud 7.4

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, un temblor de magnitud 7.4 sorprendió a Colombia. El epicentro se localizó en Chocó, a 20 kilómetros de San José del Palmar y, según datos del Servicio Geológico Colombiano, el sismo se produjo a 82 kilómetros de profundidad, lo que provocó la activación de alertas en diversas regiones.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, las ondas sísmicas se sintieron en varias ciudades, donde habitantes compartieron en redes sociales sus impresiones y registros del movimiento. También se han reportado daños en edificaciones en localidades como Pereira, además de problemas en los servicios de electricidad y telefonía.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a las 7.34 horas de este lunes 10 de agosto y puso en marcha protocolos de emergencia en lugares como Manizales, Cali, Medellín y Risaralda. Frente a este escenario, las entidades de gestión del riesgo continúan evaluando el impacto y monitoreando posibles réplicas.

Ante esta situación, Aeronáutica Civil informó que al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes buena parte del país y causó daños graves en ciudades del oeste y el centro. “Se presentan afectaciones en Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura”, agregó.

🇨🇴 | URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Terremoto en Colombia de 7.4

“Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil, tras agregar que mantiene un “monitoreo” de la situación y pidió a los viajeros “mantenerse atentos a la información de sus aerolíneas”, dado que los itinerarios pueden verse afectados.

Esto se debe a que los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro de Colombia, una de las áreas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4, que ocurrió a las 7.34 horas de este lunes 10 de agosto y se sintió en buena parte de Colombia e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela.

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Dadas las circunstancias, los equipos de emergencia de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastre inspeccionan zonas del Valle del Cauca para evaluar daños, debido a que más de 30 edificios colapsaron, según el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, quien revisó los reportes de los municipios para establecer la magnitud de las afectaciones.

“Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes y, por favor, salgan de la edificación”, recomendó el alcalde Alejandro Eder, tras asegurar que los organismos locales de socorro ya atienden la emergencia y que solicitó ayuda a Bogotá y Medellín para reforzar las labores de rescate.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

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Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este 10 de agosto el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del territorio colombiano, causó graves daños en varias ciudades del oeste y el centro y dejó al menos 20 muertos, según el último reporte de las autoridades.

“Que Dios proteja al pueblo colombiano y dé fortaleza a todos los afectados. EE. UU. está atento y listo para ayudar a nuestros hermanos colombianos”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense, quien dijo que Donald Trump monitorea de cerca la situación y que “está lista para apoyar” al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente.