Jorge Messi, el padre de Lionel: de trabajar en una fábrica de acero a gestionar la fortuna de su hijo

Durante la tarde del pasado domingo 9 de agosto, el futbolista argentino Lionel Messi y su familia despidieron a su padre, Jorge Messi, fallecido a los 68 años, en el cementerio privado El Prado, en las afueras de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. La ceremonia fue íntima y estuvo rodeada de un gran operativo de seguridad.

Según la agencia de noticias EFE, el jugador del Inter Miami aterrizó junto con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos el 8 de agosto en un avión privado que los trasladó desde Florida para reunirse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Matías, Rodrigo y María durante el sepelio, por lo que el lugar permaneció cerrado a los visitantes.

Algunos fanáticos se acercaron al aeropuerto de Rosario y al cementerio para dejar carteles con mensajes de apoyo al astro. "Fuerza Leo, te amamos", decía uno de ellos sobre la verja del Prado. A su vez, el alcalde de Rosario, Pablo Javkin, expresó sus condolencias a la familia y señaló que se puso a su disposición para proteger la ceremonia.

Asimismo, por disposición de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), todos los partidos del sábado 8 y domingo 9 de agosto de las categorías profesionales y juveniles fueron precedidos por un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi. Además, los jugadores, cuerpos técnicos y árbitros debieron usar un brazalete negro.

Jorge Messi, mucho más que el padre de Lionel

La muerte de Jorge Messi cierra la historia de uno de los hombres que más influyeron, lejos de los reflectores, en la carrera deportiva y empresarial del astro argentino Lionel Messi, ya que el padre del futbolista rosarino siempre estuvo presente en los grandes momentos de su carrera, desde sus comienzos en Barcelona hasta su paso por París.

Jorge Messi siempre estuvo al lado de Lionel. Cuando Leo tuvo que mudarse a Barcelona para fichar por el Barça, siendo tan solo un adolescente, su padre lo acompañó y se convirtió en su representante. Además, cuando Lio se convirtió en una estrella, Jorge Messi asumió la gestión de sus negocios y de la fortuna del jugador argentino.

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Conforme a lo expuesto por el periódico argentino El Clarín, antes de involucrarse de forma directa en la carrera de su hijo Lionel, Jorge Messi trabajó como jefe de sección en una fábrica de acero, mientras que la madre del futbolista, Celia Cuccittini, combinaba su empleo en un taller de bobinas magnéticas con la limpieza de casas.

Sin embargo, su vida cambió en el 2000, cuando acompañó a Lionel, entonces de 13 años, a Barcelona para hacer una prueba con los catalanes. El talento del joven convenció a los responsables del equipo, y el acuerdo inicial contempló que el club asumiera el costo del tratamiento médico que Messi necesitaba para su crecimiento.

Jorge Messi: representante y administrador de Lionel

En el 2001, Jorge dejó su trabajo y se convirtió en el principal representante y administrador de los intereses de su hijo. Por ello, desde una posición de bajo perfil, negoció contratos y ayudó a diversificar los ingresos de Lionel más allá del futbol mediante acuerdos publicitarios, derechos de imagen e inversiones inmobiliarias en distintos países.

De acuerdo con Bloomberg, una empresa estadounidense de datos financieros, la dimensión económica del trabajo de Jorge Messi quedó reflejada en julio del 2026, cuando el patrimonio de Lionel Messi fue estimado en más de US$1 mil millones. Por ende, todo el futbol está de luto por el fallecimiento del padre del capitán argentino.