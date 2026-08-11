¿Por qué el terremoto de Colombia se sintió en una zona tan amplia? Los geólogos lo explican

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión BBC, el terremoto más fuerte que ha vivido Colombia en la última década dejó más de 240 muertos, más de 900 heridos y graves daños en el occidente del país, debido a que el sismo alcanzó una magnitud de 7.4, tuvo una profundidad de 106 kilómetros y duró más de un minuto y medio.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 500 kilómetros al noroeste de Bogotá, y se originó a una profundidad de 105 kilómetros. Precisamente por esa profundidad, los expertos lo clasifican como un sismo de profundidad intermedia.

Frente a este escenario, el SGC explicó que los terremotos profundos pueden sentirse en zonas amplias porque sus ondas sísmicas pierden menos energía a medida que se propagan. Además, a esto se suma la magnitud del sismo de Colombia, mientras que la duración de un sismo está relacionada con las características del propio fenómeno.

"Este fue un sismo muy grande. Cuando ocurre una ruptura de esta magnitud, la liberación de energía puede prolongarse durante varios minutos. El movimiento en la zona de contacto entre las placas no es instantáneo, sino que implica el deslizamiento de grandes masas de roca una respecto de la otra", argumentó la sismóloga Luisa Castillo.

¿Por qué el terremoto en Colombia se sintió en una zona tan amplia?

Mientras siguen las labores para retirar escombros en diversas regiones de la nación, algunas personas se preguntan por qué este sismo se sintió tan fuerte y se percibió en una zona tan amplia. Por ello, el profesor de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, Germán Prieto, explicó las causas de estos movimientos en Colombia.

El géologo Germán Prieto explicó a la cadena de televisión Univisión que el movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, en límites con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, fue un sismo de profundidad intermedia, razón por la que sus efectos se sintieron en una extensa zona de Colombia.

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Ante esta situación, la profundidad es uno de los elementos que permiten entender por qué un terremoto de gran magnitud no provoca los mismos daños que otro de magnitud similar. Por ende, Germán Prieto explicó que, cuando un terremoto es superficial, las ondas sísmicas recorren una menor distancia antes de alcanzar la superficie.

Aunque en los sismos profundos las ondas atraviesan una mayor cantidad de material y pierden energía durante su recorrido, el geólogo colombiano advirtió que la profundidad no determina por sí sola la magnitud de los daños, pues estos también dependen de la vulnerabilidad de las edificaciones y de las condiciones del terreno.

¿Cómo se mide la duración?

El SGC recordó que la duración y la intensidad de los sismos se miden mediante sismómetros, instrumentos capaces de registrar movimientos del suelo que no alcanzamos a percibir. Así, mientras alguien puede sentir un sismo durante segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos, tal como sucedió en Colombia.

"Nosotros medimos la duración del sismo en la fuente, en el foco, no donde lo perciben las personas", explicó, por su parte, Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de Colombia, después de que el país registrara el movimiento telúrico más fuerte de la última década, que causó la muerte de más de 240 personas.