¿A qué hora empieza el eclipse solar? Conoce el instante exacto de un histórico eclipse total de Sol

Prevista y calculada desde hace años en los calendarios astronómicos, la cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que este 12 de agosto atravesará gran parte de Europa y algunas zonas de Norteamérica y África ya ha comenzado, de modo que los aficionados a la astronomía han acudido a lugares donde la Luna bloqueará el Sol.

Según la agencia de noticias EFE, Europa vivirá este 12 de agosto su primer eclipse solar total en décadas, un fenómeno que oscurecerá brevemente el día en varios países y atraerá a numerosos observadores. Sin embargo, antes de penetrar en la península, el eclipse, que comenzará en el mar de Bering, se verá en gran parte de Norteamérica.

No obstante, la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, Groenlandia e Islandia antes de que España se convierta en el mejor escenario para contemplar el fenómeno astronómico. Por ello, pueblos que por lo general están vacíos se han llenado de gente y otras personas han viajado a destinos remotos en el Atlántico Norte.

La coincidencia de la Tierra, la Luna y el Sol en perfecta alineación ha desatado un frenesí, y la gente está pagando tarifas de hotel exorbitantes para estar en la parte interior, o umbra, de la sombra lunar, dado que a lo largo de esa trayectoria, el Sol parecerá convertirse en un disco negro envuelto en una corona, rodeado de planetas y estrellas.

¿A qué hora empieza el eclipse?

Este fenómeno astronómico no empezará ni terminará en todas las zonas al mismo tiempo, por lo que la hora de inicio y finalización variará unos minutos entre regiones. Aquí podrá saber cuándo mirar al cielo, pues en España la fase de totalidad se verá en toda la península, mientras que en las demás zonas se observará de manera parcial.

Conforme a lo expuesto por el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), el eclipse comenzará alrededor de las 17.46 horas, hora de Europa Central, en la parte más septentrional de Rusia. Su sombra descenderá rápidamente sobre el océano Ártico y pasará muy cerca del Polo Norte. Después llegará a Groenlandia y luego a Islandia.

Lea más: ¿Cómo es el Desafío de un Carro? El programa que ofrece US$600 por dejar el auto en la casa

El máximo del eclipse se producirá a las 18.08 horas de Islandia, donde la totalidad durará 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que tendrá en la franja que cruzará España de oeste a este, que ocupa el 40% del territorio nacional y abarca 23 capitales de provincia. Por lo tanto, Galicia será la primera en contemplar el fenómeno.

Frente a este escenario, las recomendaciones para observar de manera segura este fenómeno astronómico excepcional se han agrupado en cuatro ámbitos principales de riesgo: los sanitarios (por golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita), los de protección ocular, los de logística y los de movilidad.

Cuenta atrás para un histórico eclipse

España : 19.30 horas.

: 19.30 horas. Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island y Vermont : 13:30 horas.

: 13:30 horas. Illinois, Iowa, Minnesota y Wisconsin: 12:30 horas.

Zona de Eclipse Total

En un eclipse solar total, la Luna oculta por completo el disco solar desde una franja de la Tierra, lo que oscurece el cielo. Esto ocurre porque la alineación es perfecta sobre la franja de totalidad, lo que hace que el día se oscurezca como si fuera de noche y solo durante un eclipse solar total es posible observar la atmósfera exterior del Sol.

España: Recorre una amplia zona del norte y del centro de la península ibérica, incluidas comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, antes de finalizar en las Islas Baleares.

Recorre una amplia zona del norte y del centro de la península ibérica, incluidas comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, antes de finalizar en las Islas Baleares. Portugal: Abarca de forma muy limitada el extremo noreste del territorio portugués.

Abarca de forma muy limitada el extremo noreste del territorio portugués. Islandia: Atraviesa la parte occidental del país y pasa muy cerca de su capital, Reikiavik.

Atraviesa la parte occidental del país y pasa muy cerca de su capital, Reikiavik. Rusia: Comienza en una zona remota del Ártico siberiano.

Comienza en una zona remota del Ártico siberiano. Groenlandia: Cruza la región oriental de este territorio.

Zona de Eclipse Parcial

Fuera de la franja central, una amplia región experimentará un eclipse parcial con distintos grados de oscurecimiento. Ante esta situación, en un eclipse parcial, la Luna solo cubre una parte del Sol (penumbra), por lo que este se observa como una media luna. Además, la reducción de la luz ambiental es similar a la de un día muy nublado.