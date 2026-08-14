Retiran miles de huevos por posible salmonela: ¿Cuáles no deben comerse? Así se identifican

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, las autoridades sanitarias de EE. UU. ordenaron retirar del mercado aproximadamente un millón de docenas de huevos blancos y marrones, después de vincularlos con un brote de salmonela que ya ha enfermado a decenas de personas en 17 estados del país.

Por lo tanto, mientras las autoridades sanitarias de EE. UU. intentan contener el brote multiestatal de ciclosporiasis, una nueva investigación por contaminación alimentaria encendió las alarmas en Estados Unidos, pues apunta a que los productos distribuidos por Midwest Poultry Services son una fuente probable de los contagios.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), que advirtió que todavía busca determinar si existen otros focos de infección, el importante productor estadounidense de huevos de gallina ha sido clasificado como una empresa de alto riesgo por estar vinculado al brote en varios estados.

Frente a este escenario, la alerta de la agencia del gobierno federal de EE. UU, cuya función principal es proteger la salud pública mediante el control de los productos, llevó a las autoridades a pedir a los consumidores, supermercados y restaurantes que revisen los productos adquiridos y eviten consumir los huevos incluidos en el retiro.

¿Cuáles son los huevos que no deben comerse por posible salmonela?

Según la FDA, la salmonela es un grupo de bacterias que causa infecciones. Se contagia al comer o beber alimentos o agua contaminados con microbios de heces de animales o personas, y los síntomas son diarrea, fiebre y dolor de estómago. Sin embargo, los expertos dicen que la mayoría de las personas se recupera sin medicamentos.

Ante esta situación, el retiro corresponde a los huevos producidos entre el lunes 6 de julio y el lunes 3 de agosto del 2026, distribuidos en supermercados y establecimientos comerciales de varios estados de EE. UU, cuyo consumo podría provocar enfermedades gastrointestinales y, en algunos casos, complicaciones graves.

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Dadas las circunstancias, la medida se aplica únicamente a los productos con fecha de caducidad o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto del 2026, distribuidos por Midwest Poultry Services, un productor estadounidense de huevos de gallina que recientemente retiró del mercado millones de huevos en 17 estados.

De conformidad con la FDA, los consumidores pueden identificar los envases retirados al revisar los siguientes datos impresos en uno de los costados del empaque: código de planta P-1950 o 0840962 y fecha juliana entre 157 y 184. Por lo tanto, si el producto coincide con estas características, las autoridades recomiendan dejar de consumirlo.

No solo es el huevo: Otros alimentos que pueden tener salmonela

La reciente retirada voluntaria de más de un millón de huevos en los Estados Unidos debido a un posible riesgo de contaminación volvió a encender las alarmas sobre la salmonela. Más allá de este caso, esta bacteria puede estar presente en otros alimentos de consumo diario, como la cebolla, el pepino, el tomate, el melón y la papaya.

Esto se debe a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de salud pública de Estados Unidos, reconocida en el mundo por su labor en la investigación científica y la protección de la salud, han documentado brotes significativos vinculados a estos productos agrícolas durante las fases de cultivo.