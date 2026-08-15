Lo más viral en redes sociales: Alcalde de Perú se convierte en Spider-Man para mostrar sus obras

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, "Spider-Man: Un nuevo día" continúa su éxito en taquilla tras tres semanas de exhibición en cines y se ha convertido en la película que más rápido ha superado la marca de US$900 millones a nivel internacional, especialmente en Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos.

De conformidad con The Hollywood Reporter, revista estadounidense especializada en cine, la última película del Hombre Araña alcanzó los US$908 millones el pasado 14 de agosto, lo que demuestra que los largometrajes de superhéroes todavía funcionan en los cines, pese a los recientes experimentos de Marvel Comics en sus programas.

Frente a este escenario, "Spider-Man: Un nuevo día" ya superó en recaudación a "Spider-Man: Sin Camino a Casa" como la película más taquillera de Sony en el extranjero, pero todavía se sitúa en el décimo puesto de la lista de películas más taquilleras en el ámbito internacional, por debajo de éxitos como Avatar, Titanic, Star Wars y Avengers.

Sin embargo, la película protagonizada por Tom Holland como el icónico héroe de Marvel ya comenzó a demostrar su influencia en América, principalmente en Perú, donde Richard Soria, alcalde de El Agustino, sorprendió al convertirse en Spider-Man para mostrar las obras realizadas durante su gestión, lo que se viralizó en las redes sociales.

El Spider-Man de la política peruana

"Me sumo a la tendencia de Spider-Man y les muestro algunas de las tantas obras que hicimos realidad en la ciudad de El Agustino", agregó Richard Robert Soria Fuerte, abogado y político peruano que ejerce como alcalde del distrito de El Agustino desde el pasado 1 de enero del 2023, tras ser elegido en las elecciones municipales del 2022.

Ante esta situación, el alcalde peruano se coló entre las publicaciones más virales de las redes sociales, luego de convertirse en Spider-Man para mostrar sus obras públicas. "Hoy más que nunca podemos decir que Perú es clave. Hasta se me quitaron las ganas de ser mexicano, ojalá fuera peruano para votar por Richard", agregó un internauta.

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Dadas las circunstancias, lo más llamativo es que el propio alcalde peruano compartió el peculiar video creado con inteligencia artificial (IA) para mostrar sus obras públicas al estilo arácnido. "Yo creo que esta es una escena eliminada de Spider-Man", añadió otro usuario de redes sociales en la publicación de Robert Soria en Facebook.

A pesar de las burlas digitales, el alcalde peruano aseguró en su perfil oficial que solamente quería unirse a la euforia por el icónico personaje de Marvel, pues Spider-Man es considerado uno de los superhéroes más populares y exitosos, y ha aparecido en cómics, series de televisión, películas, videojuegos, novelas y hasta obras de teatro.

Alcalde peruano al estilo del Hombre Araña

"Este no tiene nada que envidiarle al Spider-Man de Nueva York", aseguró otro internauta, luego de observar el recorrido digital del alcalde Richard Soria Fuerte para mostrar sus obras públicas, en el que aparece lanzando telarañas y yendo de edificio en edificio por las calles de Lima, Perú, al estilo del Hombre Araña en la Gran Manzana.

"Perú lo hizo de nuevo", concluyó un usuario en redes sociales, tras indicar que el video del alcalde peruano no solo sorprendió a los habitantes de El Agustino, en Lima, sino también a muchas personas fuera de Perú, pues el ingenio hizo que fuera uno de los más replicados, pese a las críticas por el uso de inteligencia artificial y por su gestión.