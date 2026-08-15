Clásicos, cercanía y una noche de celebración: Ricardo Arjona cautiva a miles en Costa Rica

Durante la noche del pasado viernes 14 de agosto, la música de Ricardo Arjona resonó con mucha fuerza en el Estadio Nacional de Costa Rica, donde el cantautor guatemalteco, de 62 años, ofreció un espectáculo que coincidió con la celebración del Día de la Madre y se convirtió en una velada inolvidable para miles de fanáticos.

Las puertas del recinto se abrieron a las 16.00 horas para recibir a familias enteras, algunas integradas por varias generaciones, que se congregaron para poder disfrutar de las letras y melodías que han marcado la trayectoria del músico, cantautor, arreglista, actor, productor musical y exbaloncestista guatemalteco, nacido en Jocotenango.

Por lo tanto, según el medio costarricense El Observador, ni el tráfico detuvo a los seguidores más fervientes, algunos de los cuales llegaron incluso desde Guatemala para ser parte del evento, dado que la puesta en escena incluyó un escenario secundario que permitió a Arjona acercarse más al público y reforzar su conexión con esta nación.

Frente a este escenario, con una carrera que se remonta a los años noventa en Costa Rica, Arjona reafirmó que ese país es su “segunda casa”, y la productora del evento destacó el cariño del artista por esa nación y mencionó su interés en disfrutar del tradicional gallo pinto y visitar lugares emblemáticos como la Plaza de la Democracia.

Arjona hizo vibrar a Costa Rica con una noche de clásicos

El concierto del pasado viernes 14 de agosto forma parte de la gira internacional de Ricardo Arjona, que continuará este sábado 15 de agosto con una segunda presentación en el Estadio Nacional, recinto de usos múltiples con capacidad para casi 43 mil personas que gritaron a todo pulmón las canciones del músico guatemalteco.

Ante esta situación, el regreso de Arjona al Estadio Nacional de Costa Rica se convirtió en una velada memorable, en la que la lluvia no opacó la emoción y el cantante mostró una vez más su cercanía con el país, dado que la noche estuvo marcada por un recorrido por sus clásicos, peticiones del público y un cierre coreado a una sola voz.

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De acuerdo con CRHoy, un periódico de Costa Rica, el tramo final del concierto concentró los momentos más intensos, ya que Arjona regresó al escenario principal e invitó a una fanática a subir durante la interpretación de “Señora de las cuatro décadas”, mientras los asistentes iluminaron el estadio con las luces de sus teléfonos celulares.

Por consiguiente, tras pedir al unísono la canción “Mujeres”, las luces del recinto se apagaron y el público alzó sus dispositivos para captar la salida del artista, quien se dirigió al público costarricense: “Costa Rica, buenas noches. Pura vida. Lo dije muchas veces cuando estuve aquí: ustedes saben lo que yo adoro este país”, agregó Arjona.

La lluvia acompañó el tramo final del concierto en Costa Rica

En el transcurso de las últimas canciones, comenzó a caer un fuerte aguacero sobre el Estadio Nacional de Costa Rica. Sin embargo, la lluvia no alteró la atención del público costarricense, que continuó pendiente del espectáculo mientras el artista permanecía frente al piano, antes de presentar a sus músicos y bajar el telón del concierto.

“El que era bruto, era bruto. Y no le quedaba otra que encontrar en los rincones de su destino las instancias precisas que le ayudaran a demostrarles a todos los demás que quizás no era tan bruto. Yo me hice cantautor; otros no se esperaron lo suficiente y se quedaron en el camino: se hicieron diputados y hasta presidentes”, concluyó Arjona.