“La era turbulenta de la IA ya está aquí”: Bill Gates asegura que muchos empleos van a desaparecer

Durante la noche del pasado miércoles 26 de agosto, el cofundador de Microsoft, el desarrollador de software estadounidense Bill Gates, publicó un video en su cuenta oficial de YouTube titulado: "La era turbulenta de la inteligencia artificial ya está aquí", en el que aseguró que está muy emocionado y preocupado por la era de la IA.

"Estoy emocionado y preocupado por la era de la inteligencia artificial. Necesitamos un plan para maximizar lo bueno y minimizar lo malo", agregó el magnate empresarial, quien propone crear una categoría de empleos "reservados para los humanos" que no puedan ser sustituidos por la IA, incluso si las máquinas son capaces de realizarlos.

"Necesitamos afrontar así el impacto del campo de la informática que crea sistemas y máquinas capaces de simular capacidades humanas", añadió el inversor de 70 años en un ensayo publicado en su blog "Notas de Gates", donde propuso "reservar trabajos" para los humanos cuando la presencia de una persona tenga un "valor especial".

Entre los ejemplos que mencionó Gates figura el cuidado infantil, mientras que en ámbitos como la educación y la sanidad abogó por "mantener a las personas al frente" y utilizar la IA como apoyo, ya que la cuestión no debe ser únicamente qué trabajos puede hacer una máquina, "sino cuáles deberían seguir siendo realizados por personas".

Gates propone reservar empleos para humanos

"Había algo en los cuidados que le dieron a mi padre que era irremplazablemente humano. Ningún robot podría ni debería haberlo hecho", señaló Bill Gates al recordar a los cuidadores que atendieron a su padre durante las últimas etapas del alzhéimer, una enfermedad cerebral progresiva e irreversible que destruye lentamente la memoria.

Frente a este escenario, Bill Gates señaló, como ejemplo, que una inteligencia artificial (IA) podría ser capaz de comunicar a un paciente que padece una enfermedad incurable, pero que eso no significa que deba ser la encargada de hacerlo. "Tenemos que pensar cómo reducir la pérdida de empleos", argumentó el autor estadounidense.

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El filántropo nacido en Seattle, Washington, planteó abiertamente que algunos empleos podrían quedar "protegidos de forma permanente", mientras que otros podrían "reservarse temporalmente para facilitar la transición de los trabajadores" que llevan más de tres décadas en una profesión que fácilmente podría ser reemplazada por la IA.

Por lo tanto, según Bill Gates, "hasta el 40% de los empleos podrían quedar dentro de algún tipo de categoría reservada a humanos", aunque reconoce que "determinar qué trabajos deben protegerse y quién debe tomar esa decisión plantea muchas dificultades", debido a que millones de personas se verán afectadas por esta "era turbulenta".

El avance de la IA

El magnate empresarial y fundador de Microsoft también propuso modificar el sistema fiscal para "gravar la automatización", incluidos los "tokens" utilizados por sistemas de IA y los robots, con el objetivo de "compensar la pérdida de ingresos fiscales ante la sustitución de trabajadores y financiar programas de formación y protección social".

Por último, Bill Gates también reclamó la creación de marcos nacionales e internacionales para regular la inteligencia artificial (IA), que, según advierte el autor estadounidense, puede "facilitar ataques biológicos y cibernéticos contra hospitales, sistemas de agua o redes eléctricas" al "dar más poder a actores malintencionados".