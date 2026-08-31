Semana de Guatemala en Los Ángeles: Los artistas y la gastronomía presentes en California

Conforme a lo expuesto por las autoridades del Festival Chapín de Los Ángeles 2026, el evento es una organización sin fines de lucro registrada en el estado de California, cuya misión es proporcionar material didáctico, mobiliario y equipo a instituciones educativas en Guatemala, así como promover el arte y la cultura en el extranjero.

Su participación ayuda a promover la educación, la salud y el bienestar de los niños necesitados en Guatemala, dado que es un evento que atrae a miles de guatemaltecos, quienes encuentran un pedazo de su país de origen, y, al mismo tiempo, a miles de centroamericanos que los acompañan a descubrir el folclor y la cultura guatemaltecos.

La velada es una festividad donde se comparten alegrías y recuerdos al ritmo de la marimba y de los grupos musicales que la acompañan y hacen gozar a todos los asistentes de un verdadero ambiente guatemalteco, ya que la música hace estremecer los corazones de miles de connacionales, quienes recuerdan el lugar que los vio nacer.

"El festival es un evento donde cualquiera encuentra un espacio que le hará recordar sus raíces, su infancia y su familia, sin importar su edad. Es un lugar en Los Ángeles para disfrutar de un ambiente familiar con música, folclor, cultura y gastronomía nacional, por lo que será una velada que todos recordarán", agregaron en su página web.

Así fue el Festival Chapín de Los Ángeles 2026

Degustaciones culinarias

Además de servir como punto de reencuentro, el Festival Chapín de Los Ángeles 2026, celebrado del sábado 29 al domingo 30 de agosto, fue un espacio para que las empresas y los sectores participantes pudieran promocionarse, afianzar su imagen, así como constituir y fortalecer nuevas alianzas, al convertir la nostalgia en realidad.

En el festival se pudo observar cómo algunos de los platos típicos favoritos cobraron vida ante los ojos de los presentes, dado que una docena de quioscos ofreció comida elaborada con ingredientes y sabores de Guatemala, conocido como el País de la Eterna Primavera debido a su clima templado y agradable que se mantiene durante el año.

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Platos principales en el festival de California

Pepián: Un recado espeso a base de semillas de ajonjolí, pepitoria, chiles y tomates, acompañado de carne y verduras.

Un recado espeso a base de semillas de ajonjolí, pepitoria, chiles y tomates, acompañado de carne y verduras. Kak'ik: Sopa roja y picante de pavo originaria de las Verapaces.

Sopa roja y picante de pavo originaria de las Verapaces. Jocón: Guiso de pollo con una salsa verde brillante a base de miltomate, cilantro y pepitoria.

Guiso de pollo con una salsa verde brillante a base de miltomate, cilantro y pepitoria. Plátanos en mole: Plátanos fritos bañados en una salsa dulce con chocolate, chiles y semillas.

Música, artesanías y tiempo en familia

El Festival Chapín de Los Ángeles 2026 se convirtió en un espacio donde se podían encontrar artesanías guatemaltecas, así como accesorios, artículos para decorar el hogar y otros productos guatemaltecos. Sin embargo, uno de los principales atractivos de este evento en California fue su oferta musical, que reunió a miles de personas.