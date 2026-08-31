Aumenta el precio de la gasolina en EE. UU: Así cambió el valor del galón en cada estado del país

Conforme a lo expuesto en el último informe de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés), una federación sin fines de lucro que ofrece asistencia en carretera, seguros, servicios de viaje y descuentos a más de 60 millones de socios, el precio promedio de la gasolina subió durante la última semana de agosto.

Esta situación pone fin a un período de relativa calma para los conductores en el territorio de los Estados Unidos, pese a que el alza no rompe del todo la estabilidad que caracterizó al verano estadounidense, que finalizará oficialmente el próximo lunes 7 de septiembre, con la celebración del famoso Labor Day, el Día del Trabajo en EE. UU.

"Los conductores han visto subir y bajar los precios de la gasolina a lo largo del verano, pero la tendencia general ha sido relativamente estable", señaló Mark Jenkins, portavoz de la AAA, una asociación que ofrece servicios de grúa, cambio de llantas, baterías, cerrajería y suministro de combustible en casi 100 mil establecimientos socios.

Frente a este escenario, Mark Jenkins añadió que "los automovilistas en el territorio de Estados Unidos llegarán al Día del Trabajo con costos de combustible que, en general, están en línea con lo que han estado pagando durante casi todo el verano boreal", la estación más cálida del año en el hemisferio norte, ubicado sobre la línea del Ecuador.

La comparación con el 2025

Sin embargo, de acuerdo con el último informe de la AAA y Mark Jenkins, la comparación con el año anterior muestra otra realidad, debido a que el promedio actual supera en 81 centavos el precio por galón del mismo período del 2025, lo que equivale a unos US$12 (Q91) adicionales por cada llenado de un tanque de 15 galones.

Asimismo, el contexto del mercado energético global explica en parte la presión sobre los precios, dado que el crudo Brent, un tipo de petróleo que se extrae principalmente del mar del Norte, promedió US$91 (Q696) por barril durante casi todo agosto, frente a los US$83 (Q634) de julio, un incremento mensual del 8.82%.

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No obstante, la Asociación Automovilística Estadounidense no prevé que el encarecimiento interanual del combustible desaliente los desplazamientos durante el fin de semana festivo, uno de los períodos de mayor tráfico vial en Estados Unidos, ya que el Labor Day se celebra el primer lunes de septiembre y propicia un fin de semana largo.

Dadas las circunstancias, el aumento de precios afecta el bolsillo de los conductores y eleva el costo de llenar un tanque de gasolina. Además, existe la posibilidad de que los precios continúen subiendo si persisten las tensiones geopolíticas y la inestabilidad del mercado, dado que el conflicto en el estrecho de Ormuz ha elevado los costos.

Precio del galón regular en cada estado