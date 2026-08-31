¿Cuándo es el Labor Day (Día del Trabajo)? El descanso que honra a los trabajadores de EE. UU.

En el territorio de los Estados Unidos, el Día del Trabajo (Labor Day, en inglés) es una celebración que honra las contribuciones y el esfuerzo de los trabajadores del país norteamericano. Además, este día marca de manera informal el cierre de la temporada veraniega, de manera que muchos lo asocian con el fin del verano en todo EE. UU.

Al ser un descanso nacional, el Labor Day es un día festivo federal, con oficinas públicas, escuelas y bancos cerrados, debido a que una ley federal, firmada por el presidente Grover Cleveland en 1894, lo decretó como día festivo oficial tras la huelga de Pullman, un conflicto laboral masivo en todo el territorio de los Estados Unidos.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, la huelga de Pullman de 1894 fue un conflicto laboral masivo que paralizó el tráfico ferroviario y derivó en la intervención del Ejército federal, luego de que la compañía Pullman Palace redujera los salarios de los empleados tras la crisis económica de diciembre de 1893.

La empresa no bajó el costo del alquiler ni los precios en su ciudad obrera. Por lo tanto, la negativa de la directiva a negociar y el despido de los trabajadores provocaron el estallido, de modo que la Unión Ferroviaria, el primer sindicato industrial de trabajadores ferroviarios, organizó un boicot nacional para no operar ningún vagón Pullman.

Labor Day 2026

El Labor Day en el territorio de los Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre, de manera que en el 2026 cae el próximo lunes 7 de septiembre. Esto se debe a que, a diferencia de la mayoría de los países que celebran el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo por los sucesos de Chicago, EE. UU. quiso ser diferente.

Las autoridades estadounidenses eligieron el mes de septiembre para crear un puente festivo y evitar una fecha vinculada a protestas radicales, debido a que el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores en recuerdo de la huelga iniciada en 1886 en Chicago, Illinois, para conseguir la jornada laboral de ocho horas.

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Ante esta situación, el primer desfile del Labor Day ocurrió el 5 de septiembre de 1895 en Nueva York, organizado por la Central Labor Union, una organización federativa que agrupa a los sindicatos locales de una misma región para coordinar sus luchas, apoyarse mutuamente y unificar la defensa de los derechos de todos los trabajadores.

Frente a este escenario, para muchos el Labor Day es un recordatorio de la intervención del Gobierno, debido a que en 1894 el presidente Grover Cleveland envió tropas federales a Chicago, Illinois, para romper la huelga de Pullman, lo que desató disturbios y violencia con un saldo de decenas de trabajadores estadounidenses muertos.

Labor Day: Feriado federal en EE. UU.

Dadas las circunstancias, el Labor Day es un feriado federal en EE. UU. que rinde homenaje a las contribuciones y los logros de los trabajadores estadounidenses, con el objetivo de evitar la conmemoración de las violentas protestas de la Revuelta de Haymarket de 1886 en Chicago y distanciar la festividad de los movimientos socialistas.

Asimismo, más allá de su trasfondo sindical, en el ámbito cultural marca de forma no oficial el fin de las vacaciones del verano boreal. Por ello, es común que las personas lo celebren con desfiles, parrilladas familiares y viajes de fin de semana, ya que las oficinas gubernamentales, los bancos y las escuelas suspenden sus labores durante este día.