Festival Chapín en Los Ángeles: cultura y tradiciones guatemaltecas llegan en una nueva edición de la Semana del Guatemalteco

Con música, gastronomía, folclore y arte, la comunidad migrante guatemalteca continúa la celebración de la Semana del Guatemalteco en Los Ángeles, California. Como parte de las actividades, el Festival Chapín celebrará su décimo aniversario con una edición dedicada a Puerto Barrios, Izabal.

El festival se llevará a cabo los días 29 y 30 de agosto en Lafayette Park, donde residentes y visitantes se reunirán para compartir entre connacionales en un espacio que de promoción cultural.

En esta edición, Puerto Barrios será el protagonista. Los organizadores del Festival Chapín resaltan en redes sociales que, como parte del homenaje, habrá una réplica del Arco de Puerto Barrios, conocido por su inscripción “Tierra de Dios”.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Festival Chapín, Walter Rosales, recordó que el evento nació hace 10 años ante la necesidad de los guatemaltecos residentes en Los Ángeles de mantener presentes a sus familiares, amigos y raíces. La actividad comenzó en una cuadra y, con el paso de los años, se ha extendido hasta por ocho, con el propósito de promover la cultura guatemalteca.

Como parte de ese objetivo, cada edición se dedica a un destino del país para mostrar parte de su riqueza. En esta ocasión será Puerto Barrios, cuya cultura estará presente durante las actividades.

El Festival Chapín también coincidirá con la pelea de Léster Martínez, quien defenderá su título interino ante Luka Plantić. Además, que la celebración de la semana de guatemalteco en Los Ángeles contó con la visita de los medallistas olímpicos Adriana Ruano y Jean Pierre Brol.

La música será otro de los atractivos. Durante la conferencia se anunció que la banda guatemalteca de rock Radio Viejo se presentará en Lafayette Park este fin de semana: el sábado a las 18 horas y el domingo 30 a las 20 horas.

También se presentará la Marimba Oficial del Festival Chapín de Los Ángeles, que llevará los sonidos y las raíces de Guatemala al encuentro, entre invitados como Lou G. Durante el festival se estará presentando la película El Papito Feo.

Según Espanic L.A., durante el festival habrá presentaciones musicales y de comediantes. Los asistentes también encontrarán quioscos con gastronomía guatemalteca, platillos tradicionales y artesanías, en un espacio destinado a la convivencia de la comunidad.

“Ven y comparte con tu familia, la alegría y los recuerdos de nuestra linda Guatemala al ritmo de la marimba”, dice la invitación publicada en el portal del Festival Chapín.

Semana del Guatemalteco

El Festival Chapín forma parte de una celebración que se remonta al 2002, cuando la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles declaró del 25 al 30 de agosto como la Semana del Guatemalteco.

Desde entonces, distintas organizaciones de guatemaltecos en Los Ángeles desarrollan actividades culturales y sociales para honrar sus raíces y promover la cultura del país.

En esta edición, la Semana del Guatemalteco ha incluido actividades en el museo de aves de la Western Foundation of Vertebrate Zoology. También se entregó un reconocimiento por el Concilio de Los Ángeles y se iluminaron con los colores de la bandera guatemalteca edificios de Grand Park, destaca Los Angeles Times.