Festival de Marimba Paiz 2026: Liam Cruz, el llamado “Príncipe de la Marimba”, llega a la 46 edición junto a invitados como Yahaira Tubac y Fabiola Roudha

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el punto de encuentro de la 46 edición del Festival de Marimba Paiz, que tendrá dos funciones y reunirá a diversos artistas nacionales e internacionales para celebrar la cultura, el arte y el legado del instrumento patrio: la marimba.

Con el objetivo de promover la marimba como legado musical y cultural del país, Fundación Paiz reunirá a maestros marimbistas, compositores, cantantes y artistas de diversas disciplinas durante su festival, que año con año celebra el instrumento que representa la identidad de los guatemaltecos.

Personalidades que han puesto en alto el nombre del país en el ámbito artístico, como Yahaira Tubac y Fabiola Roudha, así como cinco de las marimbas más destacadas de Guatemala, formarán parte de este espectáculo.

Bajo el lema “El legado vive”, esta edición del Festival de Marimba Paiz dará al público la oportunidad de hacer un recorrido por diversos ritmos musicales al son de la marimba y disfrutar de varios artistas. Uno de los invitados destacados es Liam Cruz, el llamado “Príncipe de la Marimba”.

La incorporación de Liam Cruz, un niño marimbista que destaca por sus habilidades con el instrumento, será una de las novedades del festival. Fundación Paiz compartió con Prensa Libre que Cruz acompañará en el escenario a grandes maestros de la música.

¿Quién es Liam Cruz?

Liam Cruz, llamado el “Príncipe de la Marimba”, es originario de San Pedro Sula, Honduras, y ha ganado notoriedad en las redes sociales por su talento para tocar la marimba.

Con tan solo siete años, el pequeño ha mostrado su habilidad con el instrumento en videos publicados en su cuenta de Facebook. Fundación Paiz destaca que el “Príncipe de la Marimba” ha sorprendido por su “seguridad, sensibilidad y dominio con que toca la marimba siendo tan pequeño”.

En su presentación en el 46 Festival de Marimba Paiz interpretará, junto a grandes maestros de las marimbas invitadas, una de las piezas para marimba más difíciles de ejecutar.

Liam Cruz también ha tenido presencia en Guatemala por su participación con el grupo guatemalteco Malacates Trébol Shop en América resuena, un EP que rinde homenaje a la marimba guatemalteca.

Fue con el tema “Tus ojitos” que Malacates invitó a Liam, el “Príncipe de la Marimba”, a sumarse a este proyecto, que transmite una energía fresca, tierna y bailable.

Fecha

Domingo 30 de agosto del 2026

Hora

El festival contará con dos espectáculos:

Primer espectáculo: 11 horas

Segundo espectáculo: 16 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la capital

Precios y localidades

Platea: Q450

Balcón I: Q350

Balcón II: Q250

Palcos: Q450

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse en el sitio oficial de Eticket.

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*Con información de Keneth Cruz