46 Festival de Marimba Paiz: Fecha, invitados, entradas y más detalles del espectáculo que une a generaciones en Guatemala

La Fundación Paiz confirmó este lunes 27 de julio que celebrará la 46 edición del Festival de Marimba Paiz, un evento que califica como un homenaje al instrumento que transforma la tradición en un espectáculo para todo público.

"Hay tradiciones que trascienden porque saben evolucionar. Durante 46 años, el Festival de Marimba Paiz ha reunido a miles de guatemaltecos alrededor del instrumento que mejor representa nuestra identidad. Hoy, además de su público fiel, el festival vive una nueva etapa: se ha consolidado como un espectáculo que también conquista a las nuevas generaciones", indicó Lucy Bonilla, productora del festival.

De acuerdo con la Fundación, este año participarán cinco de las marimbas más emblemáticas del país, en una combinación con reconocidos artistas nacionales de distintos géneros musicales.

"Esta fusión permitirá una propuesta artística contemporánea, diversa y emocionante, por lo que mantendrá viva la esencia de la marimba mientras la acerca a nuevos públicos", agregó Bonilla.

Marimbas participantes

Según la Fundación Paiz, este año el festival contará con la participación de cinco agrupaciones que representan la excelencia de la marimba guatemalteca:

Marimba Chapinlandia Marimba Ideal Marimba Kinich Ahau Marimba Estrella de Guatemala Marimba Suspiros Chapines

Artistas invitados

De acuerdo con la Fundación Paiz, el escenario también reunirá a destacados artistas que aportarán nuevas sonoridades y una energía renovada al espectáculo.

William Orbaough

Malin Villagrán

Yahaira Tubac

Fabiola Roudha

César Gálvez Jr.

Panchorizo

Juan Manuel

Liam Cruz, el príncipe de la marimba

Un legado que trasciende

Con el lema El legado vive, la Fundación Paiz celebrará la 46 edición del Festival de Marimba Paiz y, de acuerdo con Sonia Hurtarte, directora ejecutiva de la Fundación Paiz, este año contará con arreglos especialmente concebidos y un repertorio que fusionará la tradición con nuevas propuestas musicales.

"Este festival es muy importante porque antecede la celebración de los 50 años de la Fundación. Además, celebramos nuestro legado sonoro con este instrumento tan lindo que representa mucho la ancestralidad de nuestra cultura, que es una cultura viva. Entonces, nos emociona poder continuar ese legado y poderlo dejar a los jóvenes", agregó Hurtarte.

De acuerdo con la producción y la Fundación Paiz, el Festival de Marimba Paiz se ha consolidado como uno de los eventos culturales de mayor trayectoria del país, debido a su crecimiento y a la conservación de su esencia.

"La propuesta artística del Festival de Marimba Paiz demuestra que la marimba no pertenece únicamente a la historia, sino que continúa reinventándose, dialogando con distintos géneros musicales y emocionando a personas de todas las edades", explicó Bonilla durante una conferencia.

El Galardón Grace a la Música

En el 2025, la Fundación Paiz otorgó por primera vez el Galardón Grace a la Música, un reconocimiento al aporte cultural de un músico o una música nacional que, a través de su talento y dedicación, haya contribuido significativamente al desarrollo y la difusión de la música.

En esa edición, la galardonada fue Adriana González, la soprano lírica que ha destacado en el mundo de la ópera y que hace brillar a Guatemala con cada una de sus interpretaciones.

"Lo que buscamos con este galardón es reconocer la trayectoria de un artista que ha logrado cruzar fronteras, que internacionalmente tiene logros importantes y representa a Guatemala. Entonces, buscamos, a través del jurado, propuestas en las que analizamos esas trayectorias y lo que han hecho los artistas, para que sean un ejemplo para las nuevas generaciones de que sí se puede tener éxito en Guatemala. Así que próximamente revelaremos el artista galardonado para este año", explicó Hurtarte

La invitación al 46 Festival de Marimba Paiz

Según la Fundación Paiz, con la 46 edición del Festival de Marimba reafirma su compromiso con la preservación y proyección del patrimonio cultural guatemalteco, y continúa creando espacios donde la tradición, la excelencia artística y la innovación se encuentran para fortalecer la identidad nacional y acercar la cultura a más personas.

"Este es un espectáculo que hemos trabajado durante un año, con planificación y una producción espectacular que incluirá artistas nuevos y también artistas muy reconocidos. Además, veremos a la marimba interactuar con diferentes instrumentos, diferentes géneros y diferentes artistas", dijo Hurtarte.

Fecha

El 46 Festival de Marimba Paiz se realizará el domingo 30 de agosto del 2026.

Hora

Función 1: 11 horas

Función 2: 16 horas

Lugar

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades

Platea - Q450

Palco – Q450

Balcón I – Q350

Balcón II – Q250

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

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