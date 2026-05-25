Malacates Trébol Shop presenta nuevo homenaje a la marimba con “América resuena”, un disco que une talento de Guatemala, Colombia, México y Honduras

Con 29 años de trayectoria y con la finalidad de expandir sus composiciones, el grupo guatemalteco Malacates Trébol Shop sorprendió a sus admiradores este lunes 25 de mayo con la publicación de América resuena, un EP con cinco temas en los que rinde homenaje a la marimba.

En la actualidad, el grupo está integrado por Francisco Páez (voz), Jacobo Nitsch (trompeta), Leonel Hernández (batería) y Rodolfo Hernández (guitarra), y están convencidos de expandir sus composiciones y llegar a todos los rincones del mundo.

Sus canciones fusionan el ska, rock y ritmos latinos. Además, han cautivado a multitudes con distintas colaboraciones internacionales.

Luego de la publicación de seis discos de estudio, conciertos masivos y sus casi tres décadas, el grupo cuenta con una comunidad de seguidores en el país y el extranjero.

Este lunes 25 de mayo, Malacates lanzó América resuena y de acuerdo con sus integrantes, es un EP (Extended Play) que celebra la marimba como puente cultural entre países y la fusiona con ritmos latinos contemporáneos.

“Este proyecto nace como un homenaje a la identidad musical del continente, tejiendo puentes culturales a través de colaboraciones de primer nivel con grandes exponentes de la Marimba de Colombia, México, Honduras y Guatemala”, indicaron los músicos.

Portada de "América resuena", el nuevo EP de Malacates Trébol Shop. (Foto Prensa Libre: Cortesía Malacates Trébol Shop)

La nueva producción discográfica de Malacates Trébol Shop está disponible en todas las plataformas digitales y según los integrantes de la banda guatemalteca, es un homenaje a un sonido propio de nuestra región.

“América resuena no es solo un disco; es un viaje sonoro abrazamos la nostalgia, la fiesta y el misticismo de la marimba y los ritmos latinoamericanos”, agregaron.

Según Malacates Trébol Shop, América resuena nació con la intención de unir países a través del sonido de la marimba, un instrumento profundamente nuestro, con raíces que atraviesan generaciones y que hoy vuelve a recordarnos el orgullo y la pertenencia de ser parte de América Latina.

“Este disco es un sueño hecho realidad. Queríamos demostrar que el verdadero sonido de nuestras raíces, la marimba, no se quedó en el pasado, sino que está más viva que nunca y puede acompañar a cualquier género. América resuena es un abrazo de hermanos entre países que hablamos idiomas musicales similares”, agregó Francisco Páez, vocalista de la banda.

Las colaboraciones

De acuerdo con Malacates Trébol Shop, América resuena cuenta con colaboraciones que hacen resonar el continente, por ello reunió a grandes exponentes de la marimba y de la música popular de Colombia, México, Honduras y Guatemala.

“Cada colaboración aporta el color, la raíz y la esencia musical de su país, construyendo un puente sonoro que celebra la identidad latinoamericana”, dijeron los músicos.

Los temas

América resuena cuenta con cinco canciones y cada una evidencia el cariño y amor por la marimba.

Ahí viene el convite: El nacimiento de la Marimba Orquesta La Preciosa

La banda guatemalteca reveló que, como sorpresa de este lanzamiento surgió la presentación oficial de La Preciosa, la nueva propuesta de marimba orquesta creada por los integrantes de Malacates Trébol Shop.

“Con el propósito de honrar, refrescar y proyectar el sonido del instrumento nacional de Guatemala, La Preciosa debuta en este EP con Ahí viene el convite, una canción pensada para encender las fiestas populares y celebrar una de las tradiciones más coloridas del país. El tema es, además, un reconocimiento a los conviteros guatemaltecos, guardianes de una expresión cultural llena de música, baile, identidad y alegría comunitaria”, afirmaron los músicos nacionales.

Ni un centavo, feat. Marimba Perla de Comitán – México

Directo desde Comitán, Chiapas, llega una colaboración cargada de alegría, tradición y sabor mexicano para dar nueva vida a uno de los temas clásicos de Malacates Trébol Shop.

“Chiapas es una de las regiones con mayor tradición, respeto y amor por la marimba en América Latina, y la Marimba Perla de Comitán representa con orgullo ese legado. Su participación inyecta al tema una energía festiva y popular, conectando el sonido guatemalteco de Malacates con la fuerza cultural del sureste mexicano”, dijeron los Malacates.

Tus ojitos feat. Liam, El Príncipe de la Marimba – Honduras

Una propuesta fresca, juvenil y llena de ternura que une el ritmo bailable de Malacates Trébol Shop con el talento de Liam, El Príncipe de la Marimba, una joven revelación hondureña.

“Con apenas 7 años, Liam demuestra una pasión y talento excepcionales por la marimba, proyectándose como una nueva generación de intérpretes que mantienen vivo este instrumento en la región. En esta colaboración, Tus ojitos adquiere una energía fresca, tierna y bailable, combinando la esencia popular de Malacates Trébol Shop con la sensibilidad y carisma del joven músico hondureño”, indicaron.

Y volveré feat. Herencia de Timbiquí – Colombia

Una poderosa fusión entre la energía de Malacates Trébol Shop y el folclor del Pacífico colombiano, marcada por el sonido profundo y nostálgico de la marimba de chonta.

“En esta nueva versión, Y volveré adquiere una dimensión emotiva especial, evocando a tantos hermanos latinoamericanos que han emigrado y que llevan consigo la memoria de su tierra. La participación de Herencia de Timbiquí, una de las agrupaciones más importantes y queridas del folk colombiano y gran representante de la región del Pacífico, aporta autenticidad, dulzura y una conexión profunda con las raíces afrocolombianas”, afirmaron los músicos guatemaltecos.

Yo quiero ser feat. Los Internacionales Conejos – Guatemala

Una colaboración monumental con una de las instituciones más queridas de la música popular guatemalteca. Los Internacionales Conejos aportan su sello inconfundible para convertir esta nueva versión en una celebración de fiesta, baile y tradición.

“Yo quiero ser, lanzada originalmente en el disco De qué sirve querer, regresa ahora con el sonido más popular de la marimba guatemalteca, reafirmando su lugar como una canción cercana al público y lista para volver a sonar en celebraciones, escenarios y encuentros familiares”, mencionaron.

Material audiovisual

De acuerdo con la banda, los videos de los sencillos principales de América resuena, se publicarán de forma escalonada cada viernes, en julio próximo.