San Juan del Obispo abre sus puertas entre visitas a talleres, cata de vino, cultura y gastronomía en “Paseo por mi pueblo” y “Paseos con Encanto”

Con el objetivo de que turistas nacionales y extranjeros exploren las riquezas de San Juan del Obispo, en Antigua Guatemala, se presentan dos eventos: “Paseo por mi pueblo” y “Paseos con Encanto”, en los que los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades.

La Municipalidad de Antigua Guatemala destaca que, durante la visita a San Juan del Obispo, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales y musicales, recorridos guiados y un acercamiento a la gastronomía, historia y riqueza cultural de la localidad.

San Juan del Obispo ha sido reconocido como Best Tourism Village por la Organización Mundial del Turismo (OMT), por lo que se busca incentivar su exploración.

Estos eventos también brindan a la comunidad la oportunidad de presentar y vender productos locales, como nísperos, chocolate y artesanías, así como su oferta gastronómica.

La Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Local destaca que la jornada comenzará con el recorrido “Paseo por mi pueblo”, en el que los participantes visitarán talleres de tejido, de elaboración de productos derivados del níspero y de chocolatería artesanal, además de participar en una cata de vinos.

El recorrido también incluirá una visita histórica al Palacio Arzobispal y al Museo San Juan del Obispo. Según la información proporcionada, comenzará en la Plazuela Principal y los participantes deberán movilizarse en su propio transporte.

Horas después comenzarán “Paseos con Encanto” y la Muestra Gastronómica, actividades que se llevarán a cabo en la Plazuela Principal y ofrecerán gastronomía guatemalteca, antojitos, refacciones, bebidas típicas y repostería.

Fecha

Domingo 30 de agosto del 2026

Hora

A partir de las 9 horas

Lugar

Plaza Central de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala

Entrada

Ingreso libre

Cronograma

De 9 a 11 horas: “Paseo por mi pueblo”, recorrido guiado por San Juan del Obispo que incluye talleres de tejido, productos derivados del níspero, chocolate y cata de vinos, entre otras actividades

11 horas: se celebrarán “Paseos con Encanto” y la Muestra Gastronómica, con actividades culturales y feria gastronómica

Servicio de transporte

Para los visitantes nacionales y extranjeros habrá servicio gratuito de bus municipal, exclusivo para “Paseos con Encanto”, con salida desde la Plaza Mayor de Antigua Guatemala hacia San Juan del Obispo.

El servicio estará habilitado de las 11 a las 20 horas.

Reserva tu lugar: https://forms.gle/uXzY4nmgskYFEiLH9

¿Qué podrá encontrar?

Platos fuertes: pepián, estofado, gallo en chicha, churrascos, carne prensada, hilachas y lomo con níspero

pepián, estofado, gallo en chicha, churrascos, carne prensada, hilachas y lomo con níspero Antojitos y refacciones: dobladas de papa, tostadas variadas, rellenitos, chuchitos, enchiladas, panes tradicionales (con pollo, estofado y chile relleno), sepelines, mole y roles de canela

dobladas de papa, tostadas variadas, rellenitos, chuchitos, enchiladas, panes tradicionales (con pollo, estofado y chile relleno), sepelines, mole y roles de canela Bebidas típicas: atol de elote, atol blanco, arroz con chocolate, arroz con leche, ponche, chocolate de tablilla, café y capuchinos

atol de elote, atol blanco, arroz con chocolate, arroz con leche, ponche, chocolate de tablilla, café y capuchinos Repostería y golosinas: helados artesanales, snacks de pepino, chocomanías y más

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.