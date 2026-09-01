Ataque mortal en Times Square: Vicepresidenta de Bank of America muere tras ser apuñalada

En el transcurso de la tarde del pasado lunes 31 de agosto, una mujer mató a una persona e hirió a otra durante un ataque con arma blanca al azar en Times Square, una intersección de avenidas en Manhattan, Ciudad de Nueva York, antes de ser abatida a balazos por agentes de la Policía, de acuerdo con el Departamento de Policía local.

Según lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense ABC, el tiroteo ocurrió a pocos metros de una subestación del Departamento de Policía de Nueva York, fuera del edificio donde se celebra la caída anual de la bola en la víspera de Año Nuevo, uno de los lugares más turísticos y con mayor presencia policial de Ciudad de Nueva York.

La Policía informó, en conferencia de prensa, que la mujer sacó dos cuchillos y apuñaló a un hombre de 68 años en el abdomen, antes de apuñalar a una mujer de 32 años, de modo que ambos fueron trasladados de emergencia al hospital, donde la mujer perdió la vida, mientras que el hombre continúa internado en condición estable.

Frente a este escenario, los videos publicados en redes sociales muestran a un grupo de 10 agentes que rodea a la mujer, quien sostiene dos cuchillos de cocina, antes de que al menos uno de los agentes intente someterla, sin éxito, con un arma aturdidora. Luego, la mujer empieza a caminar hacia los agentes mientras agita los cuchillos.

Víctima de apuñalamiento trabajaba para Bank of America

En las grabaciones se puede ver cómo, mientras uno de los policías retrocede, él y al menos otros dos desenfundan sus armas, y se escuchan las detonaciones. La mujer cae al suelo y luego es esposada por los agentes, quienes la voltean y comienzan a administrarle primeros auxilios en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida.

Ante esta situación, el Departamento de Policía de Nueva York cerró parte de la Séptima Avenida y recomendó a la población permanecer alejada de la zona, dado que las autoridades acordonaron el área, mientras un grupo de agentes trabajaba en las inmediaciones del lugar donde murió Erin Piacenti, quien trabajaba para Bank of America.

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"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra vicepresidenta. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos muchísimo de menos", indicó Bank of America, una empresa estadounidense que es el segundo mayor holding bancario de los Estados Unidos por activos.

"Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota de la empresa, que explicó que Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros, quien después apuñaló a otra persona y fue abatida en la calle.

¿Quién era Pamela Cisneros?

En una conferencia de prensa, el alcalde Zohran Mamdani agradeció a los agentes que intervinieron y evitaron que un ataque espantoso fuera aún peor: “Nuestros agentes hicieron exactamente aquello para lo que están entrenados”, agregó, en relación con la agresora, identificada como Pamela Cisneros, residente del distrito de Queens.

Dadas las circunstancias, la Policía de Nueva York descartó que se trate de un ataque terrorista y señaló, mediante un comunicado, que la agresora tenía “un historial de incidentes de salud mental”. Por ende, como Pamela fue trasladada al hospital, donde murió posteriormente, las autoridades continuarán investigando el motivo del ataque.