Condenan a 10 años de prisión a masajista: Drogó y violó a una de sus pacientes en San Salvador

Durante la tarde del pasado martes 1 de septiembre, la Fiscalía General de la República de El Salvador informó que Melvin Alfredo Osorio Meraz fue condenado a diez años de cárcel por haber violado a una mujer en julio del 2025, en una urbanización de San Salvador, la capital, el principal centro urbano y la ciudad más poblada de la nación.

La investigación de la Fiscalía General de la República de El Salvador señaló que Melvin Alfredo Osorio Meraz tenía un local ubicado en Tonacatepeque, San Salvador Este, en el cual realizaba masajes y otros tratamientos quiroprácticos. Por lo tanto, tras la recomendación de otras personas, la víctima concretó una cita hace más de un año.

Según lo expuesto por la víctima, cuando estaban a solas en la habitación, el sujeto le aplicó un químico en la nariz, presuntamente como parte del tratamiento que le realizaría, pero minutos después ella se debilitó. En ese momento, Osorio Meraz abusó sexualmente de ella y la forzó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Luego de lo sucedido, la mujer interpuso la denuncia, lo que permitió que Melvin Alfredo Osorio Meraz fuera arrestado el mismo día en que la drogó y la violó. Además, durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas que implicaron al sujeto en dicha violación, considerada un grave delito contra la libertad sexual en El Salvador.

Condenado a diez años de prisión

El fallo condenatorio fue dictado, en presencia del imputado, por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que indicó que Melvin Alfredo Osorio Meraz deberá entregar US$500 (Q3 mil 815) en concepto de responsabilidad civil a la víctima, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades salvadoreñas encargadas de este caso.

Ante esta situación, la investigación generó diversas reacciones en redes sociales, ya que la Fiscalía estableció que ambos permanecieron solos en una habitación. El reporte señala que el condenado aplicó a la mujer una sustancia en la nariz, bajo el argumento de que formaba parte del procedimiento, tras lo cual ella comenzó a sentirse débil.

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De acuerdo con la acusación, Melvin Alfredo Osorio Meraz le pidió a la víctima que se quitara la ropa para comenzar el masaje y luego le exigió que se quitara la ropa interior. Frente a este escenario, la Fiscalía local sostuvo que el hombre cerró la puerta de la vivienda, que también funcionaba como clínica, y cometió la agresión sexual.

A pesar de su estado, la mujer consiguió abrir la puerta y salir del lugar para presentar la denuncia ese mismo día ante las autoridades, lo que permitió la captura del acusado. Además, durante el juicio, la representación de la Fiscalía de la República presentó las pruebas que, según el reporte oficial, vincularon a Melvin Osorio con el delito.

Otros casos en El Salvador

En otros procesos relacionados con delitos sexuales en El Salvador, un hombre de 31 años seguirá preso debido a que se le acusa del delito de Agresión en Menor e Incapaz, definido como “la agresión sexual realizada con violencia en una persona menor de quince años de edad”, por el cual será sancionado con 12 años de prisión.

Según el requerimiento presentado ante los Centros Judiciales de El Salvador, los hechos habrían comenzado en enero del 2018 en una vivienda de la ciudad de San Vicente. En aquel entonces, la madre de la víctima, quien tenía seis años, estableció un vínculo sentimental con el imputado y comenzaron a residir bajo el mismo techo.