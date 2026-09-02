Irán, Rusia y los Estados Unidos: Más misiles, ataques y tensiones que impactan a Wall Street

Conforme a lo expuesto por el Financial Times, periódico británico especializado en economía, finanzas y negocios, Rusia está ayudando a Irán a desarrollar en secreto un programa propio de misiles supersónicos de crucero, armas guiadas no tripuladas que pueden volar dentro de nuestra atmósfera a velocidades superiores a la del sonido.

La investigación del Financial Times asegura que este programa ruso-iraní, llamado C430L, arrancó en diciembre del 2023. Sin embargo, estos misiles supersónicos de crucero, que aún no han sido desplegados, tendrían como blanco los portaaviones y otros barcos de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Medio, Asia y África.

Frente a este escenario, el periódico británico basa su información en mensajes rusos filtrados, registros de vuelos de expertos rusos a Irán y el análisis de patentes militares, que demuestran que esta colaboración entre ambos países no se ha interrumpido desde que Estados Unidos lanzó la guerra contra Irán, hace más de seis meses.

De acuerdo con el Financial Times, el programa consiste en el desarrollo de misiles propulsados mediante un "estatorreactor", un motor que permite al misil volar a baja altura y a la velocidad del sonido. Además, según expertos, estos misiles tienen como objetivo principalmente blancos en el mar, como los portaaviones de Estados Unidos.

Misiles supersónicos de crucero

De conformidad con el Financial Times, Irán ya ha fabricado varios de estos misiles, pero no consta que los haya desplegado hasta el momento. Además, las compañías rusas implicadas en este programa de misiles iraníes son Rosoboronexpert, la exportadora estatal de armas, y NPO Mashinostroyenia, fabricante de armas de alta precisión.

Ante esta situación, el diario londinense cita a varios expertos en armamento que no confirman la información de forma independiente, pero subrayan que el programa C430L obedecería al interés de Irán por alcanzar a la flota estadounidense desplegada en la zona, mientras que el de Rusia estribaría en ampliar los escenarios bélicos.

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Dadas las circunstancias, el programa C430L es un paso más en la colaboración militar entre las autoridades de Rusia e Irán, que se ha traducido en la provisión de drones iraníes para su uso en Ucrania por las fuerzas rusas, dado que estos drones resultaron efectivos y Rusia pasó a producirlos en su territorio con tecnología aportada por Irán.

Adicionalmente, tanto Ucrania como funcionarios occidentales han acusado a las autoridades de Rusia de prestar asistencia al Ejército de Irán en el campo de batalla mediante imágenes satelitales, drones y componentes de armas durante su guerra con Israel, tras décadas de enemistad ideológica y disputas por la hegemonía regional.

Las claves en Wall Street

Según Investing, portal de noticias financieras que ofrece datos en tiempo real y herramientas de análisis para los mercados de capitales, los futuros de las acciones estadounidenses apenas variaron este miércoles 2 de septiembre, mientras los inversores se mantenían cautelosos ante los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.

Los mercados permanecieron en alerta tras la nueva ronda de ataques de EE. UU. contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que supone el segundo ataque de Washington D. C. contra Irán en septiembre, debido a que ambos países siguen enfrentados por el control del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial.