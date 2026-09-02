Fútbol Nacional

Clase 8 de El Profe | ¡Adiós al “Fantasma” Figueroa y hola al nuevo líder de la Liga Nacional!

El Profe analizó la salida del entrenador chileno Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa, quien fue despedido de Comunicaciones luego de perder el clásico ante Municipal.

El Fantasma Figueroa dejó de ser técnico de Comunicaciones tras la derrota en el Clásico. (Foto Clase 8: Prensa Libre)

En su octava clase, "El Profe" analizó con un toque de humor la actualidad del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, tomando en cuenta que el director técnico chileno Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa fue despedido de Comunicaciones luego de que los cremas perdieran el clásico ante su acérrimo rival, Municipal.

Tras seis jornadas disputadas, y a la espera del encuentro pendiente entre Antigua y Xelajú, los rojos lideran la tabla del torneo con 15 puntos. Los siguen de cerca los aguacateros y San Pedro, con 12 unidades cada uno, mientras que Guastatoya, Aurora, Mixco y Marquense están empatados con nueve puntos para completar el listado.

El "Profe" destacó que la situación en la tabla está muy reñida y la comparó, con humor, con una "cola para comprar tortillas". Sin embargo, aunque Xelajú y Comunicaciones seguirán luchando por salir de la parte baja, el mejor partido de la próxima jornada será entre Municipal y San Pedro, en el estadio Manuel Felipe Carrera.

A pesar de eso, El Profe advirtió que solo se han jugado seis jornadas del Torneo Apertura 2026 y que es muy pronto para celebrar, por lo que será importante volver a hablar a finales de año, ya que la última jornada se disputará el domingo 22 de noviembre, cuando los doce equipos lucharán por clasificar entre las primeras seis posiciones.

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