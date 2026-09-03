Mujer de 90 años es atacada en Brooklyn: video muestra cómo ocurrió la agresión en Nueva York

Durante la tarde del pasado domingo 30 de agosto, una mujer de 90 años fue agredida por un hombre en Brooklyn, uno de los cinco distritos que forman la Ciudad de Nueva York, en el territorio de los Estados Unidos, después de que este tomara un objeto lleno de basura y se lo arrojara, aparentemente con la intención de lastimarla.

Un video de vigilancia obtenido por la cadena de televisión estadounidense Univision muestra el momento exacto en que la adulta mayor cae al suelo tras el ataque en el distrito más poblado de la Ciudad de Nueva York, con más de 2 millones de habitantes, mientras se dirigía a un supermercado local para poder hacer las compras de la semana.

Frente a este escenario, momentos después se observa a varios residentes acercándose para ayudarla mientras el sospechoso huye del lugar. La policía de la Ciudad de Nueva York informó que la mujer de 90 años fue trasladada a un hospital local y actualmente se encuentra en condición estable, pese a los golpes en la cadera y las rodillas.

El video ha generado decenas de reacciones en las redes sociales, principalmente de internautas que cuestionan la seguridad en la Ciudad de Nueva York. Esto, después de que, durante la tarde del 31 de agosto, una mujer apuñalara a dos personas en Times Square, una intersección de avenidas en Manhattan, el distrito más densamente poblado.

Seguridad en Nueva York

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, Nueva York es una de las grandes ciudades más seguras del mundo para los turistas. Sin embargo, estos deben tomar precauciones básicas en zonas concurridas y durante la noche, aunque el delito más común es el carterismo o el robo al descuido de teléfonos móviles.

Ante esta situación, pese a que han ocurrido diversos ataques en lugares muy concurridos como Times Square, la Quinta Avenida o el Rockefeller Center, las autoridades siguen recomendando, principalmente, no caminar tarde por zonas muy oscuras, parques como Central Park ni vecindarios específicos alejados del centro o poco iluminados.

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Aunque el metro funciona las 24 horas, las autoridades indican que, de madrugada o tarde en días de semana, es preferible evitar los vagones vacíos o usar taxis oficiales y aplicaciones de transporte. No obstante, ante cualquier urgencia en la vía pública, se debe marcar el 911; para los asuntos que no sean de emergencia, se debe utilizar el 311.

Dadas las circunstancias, es recomendable desconfiar de los vendedores callejeros sin licencia, taxis falsos o apuestas callejeras de juegos de azar, debido a que los delincuentes usualmente buscan a personas indefensas, como sucedió con la mujer de 90 años que caminaba tranquilamente y fue atacada de manera repentina por un sujeto.

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De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, quienes conocen a la mujer de 90 años que fue atacada en Brooklyn, Nueva York, aseguraron que la adulta mayor vive a siete minutos del lugar donde fue embestida por un individuo que hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades de los Estados Unidos.

"Yo sí la conozco. Ella siempre sale solita por estos sectores. Me sorprende porque ya está grande la viejita y sé que vive sola. Me enteré de que llega alguien a ayudarla, pero a ella le gusta hacer sus mandados sola. No puedo creer que la hayan atacado cuando estaba de compras", concluyó una conocida de la víctima, entrevistada por Telemundo.