Encuentran un Picasso robado hace ocho años: Estaba colgado en un apartamento de Milwaukee

Conforme a lo expuesto por WISN-TV, canal de televisión y sitio de noticias estadounidense afiliado a la cadena ABC, que transmite desde Milwaukee, Wisconsin, un grabado de Pablo Picasso, pintor y escultor español conocido como creador del cubismo, robado hace ocho años en el territorio de Estados Unidos reapareció de forma inesperada.

La pieza, titulada por Pablo Ruiz Picasso como "Torero", fue encontrada en un departamento desocupado en Milwaukee, Wisconsin, por un propietario local. En consecuencia, el caso derivó en una nueva investigación policial sobre la obra, firmada por el pintor y escultor nacido en Málaga, España, que estaba desaparecida desde hace más de 8 años.

De conformidad con WISN-TV, la historia salió a la luz después de que el dueño de una famosa galería de arte, Bill DeLind, recibiera una llamada de la policía local para revisar una obra hallada durante la limpieza de una vivienda vacía. Al verla, DeLind la reconoció de inmediato: era el grabado que había sido sustraído de su galería en enero del 2018.

Frente a este escenario, según el periódico británico The Guardian, la pieza todavía conservaba en la parte posterior la etiqueta de su empresa, DeLind Fine Art Appraisals, colocada en el 2018, dado que Picasso es considerado uno de los mayores pintores que participaron en los diversos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo.

La pieza robada de Pablo Picasso

Considerando que Picasso ejerció una gran influencia en otros artistas de su tiempo, sus trabajos están presentes en museos y colecciones de todo el mundo, ya que además de la pintura, abordó otros géneros y disciplinas, como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica, el diseño de escenografía y vestuario para teatro.

Ante esta situación, de acuerdo con The Guardian y WISN-TV, el hallazgo se produjo cuando un propietario de Milwaukee, Wisconsin, identificado como Timothy Dertz, limpiaba un departamento que había quedado vacío: "Esta obra estaba colgada en una habitación muy apartada, en un lugar que me llamó la atención por lo inusual", agregó.

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Timothy Dertz explicó que el cuadro “estaba en un lugar extraño, colgado en una pared” y que parecía llevar mucho tiempo allí, ya que tenía “muchísimo polvo en la parte superior”. Por ello, ante la sospecha de que podía tratarse de una pieza valiosa, mostró el grabado a un conocido dedicado a las antigüedades, quien se mostró sorprendido.

Dadas las circunstancias, según el medio estadounidense Good News Network, el especialista advirtió la firma de Picasso en crayón verde y luego identificó la pieza como Torero, un grabado realizado en 1949. Por consiguiente, luego de comparar la obra con registros previos, concluyó que podía ser la misma que había sido robada en el 2018.

La obra robada en el 2018

Después de que Timothy Dertz entregara la pieza a las autoridades, la policía se comunicó con Bill DeLind, quien confirmó que se trataba del grabado desaparecido. “Quedé abrumado. Me faltaban las palabras. Nunca esperé volver a verla. Que apareciera ocho años después en perfecto estado es impactante”, afirmó el galerista estadounidense.

Bill DeLind indicó que la obra había sido robada de su galería en Milwaukee y, en aquel momento, había sido tasada en unos US$50 mil (Q381 mil). Por lo tanto, el galerista estimó que su valor no habría cambiado demasiado desde entonces, aunque señaló que la historia de la recuperación podría acercarla a unos US$55 mil (Q419 mil 545).