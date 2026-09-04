El Niño golpea al Canal de Panamá: Sequía obliga a reducir el paso por segunda vez en su historia

El Canal de Panamá restringe desde este viernes 4 de septiembre a 34, de una media de 36, los tránsitos diarios de buques, una medida que busca ahorrar el agua dulce que le proveen dos lagos, afectados por la falta de lluvias asociada a El Niño, un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del océano Pacífico oriental.

Conforme a lo expuesto por EFE, esta restricción del tránsito, la primera desde la crisis hídrica del 2023, que llegó a limitarlo a 22 diarios a finales de ese año también por El Niño, se suma a la reducción del calado, la parte sumergida del barco, ya en vigor en la ampliación mediante un cronograma que arrancó el pasado viernes 3 de julio.

Esto se debe a que al Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3% y el 5% del comercio mundial, lo alimentan los lagos artificiales de Gatún (desde 1913) y Alhajuela (desde 1935), y su cuenca hidrográfica presentó entre mayo y agosto del 2026 un déficit de lluvias del 34%, según datos oficiales compartidos con la agencia de noticias EFE.

Además, estos lagos (Gatún y Alhajuela) también abastecen a la mitad de la población de Panamá, un país centroamericano de poco más de cuatro millones de habitantes donde el servicio de agua está en manos de una empresa estatal que ha reconocido públicamente que hasta el 50% del recurso se pierde en averías y roturas del sistema.

¿La situación puede empeorar?

La administración del Canal de Panamá y las autoridades del país prevén que la situación hídrica pueda empeorar ante la ocurrencia de un fenómeno El Niño extremadamente fuerte, que se manifiesta de manera cíclica y errática, y con probabilidades de extenderse hasta el verano estacional panameño, entre enero y abril de 2027.

A su vez, el Canal de Panamá, que utiliza un sistema de reservas para gestionar el tránsito, también aplica desde el 30 de agosto una modificación para dar más flexibilidad al acceso a cupos, de manera que la medida llega cuando los precios en las subastas, el mecanismo establecido para las naves que llegan sin una reserva, se han disparado.

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Frente a este escenario, de acuerdo con diversos analistas internacionales, la crisis en el estrecho de Ormuz ha llevado a los transportistas de energéticos como el gas licuado de petróleo y el gas natural licuado a redirigir su ruta hacia el corredor de América, con lo que el paso por el Canal garantiza que los cargamentos lleguen a tiempo.

Dadas las circunstancias, el Canal atiende las rutas Costa Este de EE. UU.-Asia, Costa Este de EE. UU.-Costa Oeste de Sudamérica y Europa-Costa Oeste de Sudamérica, pero ahora también permitirá conectar de manera directa los océanos Atlántico y Pacífico en estas rutas, reduciendo los tiempos de transporte hacia el mercado asiático.

El impacto de El Niño en el canal de Panamá

En la mañana de este viernes 4 de septiembre había 99 naves en fila para cruzar el paso navegable que une los océanos Atlántico y Pacífico: 94 con reserva y cinco sin reserva, tres de ellas neopanamax, el tamaño máximo de los buques que pueden pasar por las nuevas esclusas del Canal de Panamá, ampliadas a mediados del 2016.

Por ello, reduce desde este viernes a 9, de una media de 10, los cupos diarios en las esclusas neopanamax y a 25, frente a los 26 habituales, en las centenarias o panamax, para un total de 34 tránsitos diarios. Además, desde el próximo 15 de septiembre serán 32 tránsitos diarios, pues se reducirán a 23 los cupos en las panamax, según EFE.