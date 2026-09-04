Steve Irwin, dos décadas después de su muerte: ¿Cómo lo recuerdan sus hijos y cuál es su legado?

Stephen Robert Irwin, más conocido como Steve Irwin, un cuidador de zoológico y conservacionista australiano que alcanzó fama mundial con la serie de televisión El cazador de cocodrilos, falleció hoy hace veinte años, el 4 de septiembre del 2006, mientras rodaba un documental en la Gran Barrera de Coral, en el noreste de Australia.

Steve Irwin nadaba en aguas poco profundas durante una pausa del rodaje y recibió una puñalada mortal en el pecho por parte de una raya de cola corta que se sintió amenazada. A pesar de la ayuda de su equipo, el famoso conservacionista falleció a los 44 años debido a que el aguijón le perforó la pared del tórax y alcanzó su corazón.

Dos décadas después de su trágico fallecimiento, su familia recuerda al "papá superhéroe" que fue, dado que, durante años, Steve Irwin hizo de la cercanía con el peligro una forma de vida: se metió en el agua con cocodrilos, manipuló serpientes, se acercó a animales que podían atacarlo y convirtió cada encuentro en una escena televisiva.

La hija mayor de Steve, Bindi, también conservacionista, compartió en redes sociales sus recuerdos sobre su padre: "Frente a las cámaras abría los ojos con entusiasmo y hablaba de los animales como si fueran viejos conocidos. Siempre pensé que el legado de mi padre era la conservación de la vida silvestre; resulta que su legado es el amor".

Steve Irwin: Tan intrépido como apasionado por los animales

Conforme a lo expuesto por la BBC, el servicio público de radio y televisión del Reino Unido, el nombre de Steve Irwin quedó asociado para siempre con una imagen: la de un australiano vestido con camisa y pantalones cortos, avanzando sin miedo hacia aquello de lo que casi todos los demás seres humanos intentarían mantenerse alejados.

En 1996, Steve Irwin, un zoólogo tan intrépido como apasionado por los animales, llevó sus arriesgadas hazañas a la televisión: así nació El cazador de cocodrilos, el programa que lo convirtió en una figura mundial, conquistó al público con su carisma y lo transformó en un gran referente para los proteccionistas de toda la vida silvestre.

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Hoy, 20 años después de su muerte, sus hijos lo recordaron con emotivos mensajes y destacaron la huella que dejó en sus vidas. “El mundo perdió al conservacionista de la vida silvestre más apasionado y dedicado. Nuestra familia perdió a un héroe. Mi mamá perdió al amor de su vida; mi hermana y yo perdimos al mejor papá”, agregó Robert.

“El duelo nunca nos abandona realmente; caminamos junto a él todos los días. Donde hay un dolor enorme, hay un amor aún mayor. Creo con todo mi corazón que su amor vivirá para siempre. En todos nosotros. En cada acto de bondad que mostramos hacia la Tierra. Y esa es una vida y un legado que vale la pena celebrar”, escribió Bindi.

La leyenda del cazador de cocodrilos

De conformidad con ABC News, la cadena nacional de radiodifusión de Australia, la historia de Steve Irwin con la fauna australiana comenzó mucho antes de que aparecieran las cámaras, ya que sus padres, Bob y Lyn, eran amantes de los animales y en 1970 se trasladaron a Beerwah, Queensland, donde abrieron un parque de reptiles.

A los seis años recibió su primera serpiente y a los nueve comenzó a capturar cocodrilos. Por ende, como los animales formaban parte de su vida cotidiana y también de su educación, en 1991 tomó el control del parque familiar, que fue creciendo hasta convertirse en uno de los centros de conservación de fauna más conocidos de Oceanía.