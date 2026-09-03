Hombre sobrevive al impacto de un rayo en Nueva York: video muestra cómo logra levantarse

Durante la tarde del pasado 29 de agosto, un hombre sobrevivió al impacto de un rayo en Staten Island, el distrito más al sur y menos poblado de los cinco que conforman la Ciudad de Nueva York. Las imágenes muestran el momento en que Thomas Fahmy, quien llevaba un paraguas, recibe una poderosa descarga natural de electricidad estática.

Tras el impacto, Fahmy cae al suelo, pero tan solo unos segundos después se le ve cojeando hacia la casa más cercana. En ese momento se queja varias veces de dolor, mientras su vecina lo mira sin poder creerlo, de modo que llama a una ambulancia, debido a que el cuerpo del hombre recibió una descarga de hasta 10 millones de voltios.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, Thomas Fahmy se dirigía al dentista en plena tormenta eléctrica en Staten Island cuando sufrió el impacto. "Sentía como si caminara sobre globos. Sentía un dolor intenso, entumecimiento en las piernas", agregó el hombre, tras confesar que fueron unos instantes agónicos.

"Estaba muy confundido, tenía mucho dolor y me daba mucho miedo que me volviera a caer un rayo", admitió Fahmy, quien solo pasó una noche en el hospital, dado que no sufrió quemaduras en el cuerpo ni perdió el conocimiento, a pesar de que un rayo puede causar un paro cardíaco instantáneo, quemaduras y daños neurológicos graves.

Un milagro en Nueva York

Thomas Fahmy aseguró que un milagro como este es "muy poco probable que se repita", pero, por si acaso, compró un boleto de lotería por si la suerte vuelve a estar de su lado, considerando que la onda expansiva de un rayo suele romper los tímpanos y, a futuro, puede causar cataratas, la opacidad de la lente natural del ojo que enfoca la luz.

"Cuando me alcanzó el rayo, las sensaciones iniciales que experimenté en todo el cuerpo fueron completamente inusuales: hormigueo, entumecimiento, dolor y una sensación intensa de ardor. Me hicieron varios exámenes médicos y no encontraron ninguna lesión. El domingo 30 de agosto fui a la iglesia para dar gracias a Dios", explicó.

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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de salud pública de EE. UU. que protege a la población de amenazas para la salud y la seguridad, el 90% de las personas alcanzadas por un rayo sobrevive. Sin embargo, la mayoría tiene secuelas a largo plazo, como ansiedad y depresión.

Frente a este escenario, Thomas Fahmy asegura que la experiencia le ha hecho cambiar su manera de afrontar la vida, de manera que acudirá más a la iglesia para dar gracias por haber sobrevivido. "Pese a la violencia de la descarga, no sufrí quemaduras ni lesiones graves. Recibí el alta y, unos días después, ya había vuelto al trabajo", agregó.

Efectos inmediatos y a largo plazo en el cuerpo

Aunque la mayoría de las personas sobrevive si recibe atención médica rápida, el impacto de un rayo tiene efectos inmediatos en el cuerpo, ya que la principal causa de muerte o pérdida del conocimiento es la alteración del corazón, pero también pueden aparecer quemaduras superficiales o patrones en la piel conocidos como figuras de Lichtenberg.

Asimismo, existen problemas neurológicos a largo plazo, como dificultades de memoria, dolor crónico, trastornos del sueño y fatiga persistente. Sin embargo, lo más común es sufrir estrés postraumático, ansiedad y depresión tras la experiencia, debido a que algunas personas sufren una parálisis temporal al ser impactadas por el rayo.