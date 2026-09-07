¿Nuevo México podría llamarse Nueva América? Trump sugiere cambiar el nombre de ese estado

Durante la noche del 6 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que Nuevo México debería cambiar de nombre y denominarse "Nueva América", tras publicar una fotografía del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de firmar una orden para cambiar el nombre del lago Ontario.

La imagen, publicada por Trump en la plataforma Truth Social y compartida por la Casa Blanca en X, muestra el contorno de la Tierra del Encanto con la palabra "México" tachada y reemplazada por "América", tal como hizo con el Golfo de México, al que denominó Golfo de América en enero del 2025, en su primer día de regreso al cargo.

Además, el mandatario republicano de 80 años recientemente sugirió que el estrecho de Ormuz, ubicado en Oriente Medio, por donde pasa casi el 20% del petróleo mundial, debería renombrarse como estrecho de Donald Trump, debido a que es uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica de todo el mundo.

Sin embargo, no estuvo claro si se trata de una de sus bromas de dudoso gusto, a las que acostumbra a dedicarse los domingos, o si con esa provocación anuncia una decisión por venir, como aquel decreto con el que en agosto ordenó cambiar el nombre del lago Ontario, cuyas aguas bañan a EE. UU. y a Canadá, por el de lago América.

¿Puede Trump cambiar el nombre de Nuevo México?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el presidente Trump tiene la facultad de cambiar el nombre de accidentes geográficos en el Sistema de Información de la nación, pero no puede cambiar legalmente el nombre de los estados, dado que ese proceso tendría que realizarse dentro del propio estado.

Frente a este escenario, no está en manos de un presidente de Estados Unidos cambiarle el nombre a un estado, por lo que la ocurrencia de Donald Trump encontró la oposición de la gobernadora de Nuevo México, la demócrata Michelle Lujan Grisham, quien avisó al inquilino de la Casa Blanca que "el nombre no está sujeto a debate".

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"Mientras el presidente Donald Trump intenta distraer a los estadounidenses de su desastrosa guerra en Irán, los precios de la gasolina siguen disparándose. Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está ocupado trabajando", declaró la política y abogada estadounidense de 66 años en sus redes sociales.

Por otro lado, el senador demócrata Martin Trevor Heinrich, quien previamente sirvió en la Cámara de Representantes por el distrito de Nuevo México, también rechazó la publicación de Trump. "Hay tres cosas a las que siempre llamaré por sus nombres reales: El golfo de México. El lago Ontario. Nuevo México", afirmó el político y empresario.

¿Nuevo México será Nueva América?

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el territorio que hoy corresponde a Nuevo México se incorporó a los Estados Unidos al final de la guerra con México, como parte de la anexión de diciembre de 1848. Por ende, permaneció como territorio hasta enero de 1912, cuando fue declarado el estado número 47.

Dadas las circunstancias, según una ficha informativa sobre el origen de los nombres de los estados elaborada por la Oficina de Asuntos Indígenas, el nombre de la Tierra del Encanto es anterior a la fundación de los Estados Unidos y se remonta al siglo XVI, pese a que la existencia de algo "nuevo" implica, necesariamente, la de algo "viejo".