¿Viaja durante el fin de semana del Labor Day? Pronóstico de lluvia y costos que tomar en cuenta

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense FOX, se esperan lluvias intermitentes en las comunidades costeras de los Estados Unidos durante la hora pico de la noche de este 4 de septiembre. Además, al inicio del 5 de septiembre, tormentas dispersas se desplazarán tierra adentro hacia las áreas del este de la nación.

El pronóstico más preciso del tiempo en la Costa del Golfo indica que se espera un fin de semana del Labor Day lluvioso, ya que se prevé que la lluvia comience temprano cada mañana y las zonas costeras serán las más propensas a recibir aguaceros matutinos, pero, al anochecer, la mayoría de las tormentas se desplazará tierra adentro.

FOX indica que la cobertura de tormentas, con mucha humedad, será un poco mayor el sábado 5 de septiembre en comparación con el domingo 6 de septiembre y el Labor Day (Día del Trabajo, en español), un día festivo federal que se celebra en los Estados Unidos el primer lunes de septiembre: En el 2026 será el lunes 7 de septiembre.

Frente a este escenario, las temperaturas se mantendrán cercanas a los promedios estacionales, en 32 grados, durante el fin de semana. Sin embargo, debido a la humedad, la sensación térmica será de 37 grados, por lo que quienes pasen el fin de semana del Día del Trabajo al aire libre deben asegurarse de mantenerse hidratados.

Un Labor Day lluvioso y caro

En las costas estadounidenses no se espera ningún desarrollo durante los próximos siete días, a medida que el territorio de los Estados Unidos se acerca al pico estadístico de la temporada de huracanes. No obstante, es importante prestar atención a las previsiones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades de cada estado.

Además, de acuerdo con los expertos del periódico estadounidense The New York Times, se prevé que este sea el fin de semana del Día del Trabajo más caro de toda la historia de los Estados Unidos, con un precio promedio de US$4.13 (Q31.53) por galón de gasolina regular, debido al impacto de los conflictos en el estrecho de Ormuz.

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“Será la primera vez que el promedio nacional supere los US$4 (Q30.54) en el Día del Trabajo”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, una aplicación móvil y un sitio web colaborativo que permiten a los conductores rastrear y comparar los precios de la gasolina en tiempo real en Estados Unidos y Canadá.

“Anteriormente, el Día del Trabajo más caro de la historia de EE. UU. fue en el 2012, cuando el promedio nacional fue de US$3.83 (Q29.24) por galón de gasolina regular, de modo que este será el más caro de la historia estadounidense, con diferencia”, agregó Patrick De Haan, quien actualiza los costos del combustible en las gasolineras del país.

Los peores tiempos para viajar

“Los precios están subiendo poco a poco en la mayoría de los lugares. Si está cruzando fronteras estatales, prepárese para el shock”, añadió Patrick De Haan, quien considera que es mejor repostar antes de salir del estado y que es importante saber cuándo partir, debido a que el peor día para viajar es el viernes y el mejor, el domingo.

“Prácticamente en cualquier dirección que vaya, ya sea norte, este, sur u oeste, si abandona su estado, dejará atrás esos precios de la gasolina. Entonces, si va a realizar un viaje por carretera, asegúrese de llenar el tanque antes de salir del estado y espere hasta regresar para volver a llenarlo”, explicó el jefe de análisis de petróleo de GasBuddy.

Por último, de conformidad con el sitio web colaborativo que permite a los conductores rastrear y comparar los precios de la gasolina en tiempo real en Estados Unidos y Canadá, entre los principales destinos nacionales para viajar durante el Día del Trabajo este año se encuentran Seattle, Orlando, Boston, Denver y Ciudad de Nueva York.