Caso de Lindsay Clancy: ¿Qué sucedió con el jurado y por qué este juicio fue declarado nulo?

De conformidad con la cadena CNN, durante la tarde de este viernes 4 de septiembre, un juez de Massachusetts declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la exenfermera estadounidense acusada de asesinar a sus tres hijos en el transcurso un supuesto brote psicótico, después de que el jurado se estancara y no lograra alcanzar un veredicto.

El canal de noticias estadounidense informó que el jurado deliberó durante más de 38 horas a lo largo de siete días. Por lo tanto, las notas enviadas por el jurado, compuesto por doce personas —nueve mujeres y tres hombres—, indicaban que la votación estaba dividida 11 a 1. No obstante, cualquier veredicto requiere unanimidad.

Frente a este escenario, la declaración de nulidad pone fin al proceso sin una resolución definitiva y deja abierta la posibilidad de celebrar un nuevo juicio con un jurado diferente, ya que la nulidad se produce después de que el juez denegara la solicitud de llevar a cabo una audiencia sobre el miembro del jurado que no llegó a un acuerdo.

“Tenemos un miembro del jurado que es la única persona que se mantiene firme en su postura y que, lamentablemente, no lo hace por una cuestión de buena fe respecto a los hechos. Más bien, mantiene esa postura porque, aun habiendo expresado sus dudas, se niega a aplicar las leyes”, argumentó el abogado defensor Kevin Reddington.

¿Qué puede pasar con el caso de Lindsay Clancy?

El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, terminó en juicio nulo después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime, por lo que el caso queda ahora en manos de la Fiscalía y la defensa, que deberán decidir si afrontan un nuevo proceso, negocian un acuerdo o ponen fin al caso.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el juez estadounidense William Sullivan, del Tribunal Superior de la ciudad de Plymouth, en el estado de Massachusetts, declaró nulo el proceso después de que el jurado, compuesto por 12 personas, comunicara por tercera vez en 7 días que no alcanzaba un veredicto unánime.

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Ante esta situación, la decisión se produjo después de que la defensa intentara evitar el juicio nulo mediante una apelación de emergencia ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, en la que alegó que uno de los miembros del jurado no estaba siguiendo las instrucciones del juez y estaba impidiendo alcanzar un veredicto unánime.

Sin embargo, un juicio nulo por un jurado bloqueado no equivale a una absolución, de manera que los tres cargos de asesinato siguen vigentes y la Fiscalía puede volver a llevar el caso a juicio, pues Lindsay Clancy está acusada de la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, en el 2023.

¿Puede haber un segundo juicio?

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la Fiscalía puede solicitar que se celebre un nuevo juicio por los mismos cargos. Esto se debe a que el primer proceso terminara sin veredicto no impide, en principio, que la acusada Lindsay Clancy vuelva a ser juzgada, pese a que ha sido duramente criticada en redes sociales.

Dadas las circunstancias, la decisión de presentar de nuevo el caso tendrá especial importancia, porque el primer juicio terminó sin que los miembros del jurado pudieran ponerse de acuerdo sobre la responsabilidad penal de Clancy. Por ende, la Fiscalía también puede decidir no continuar con el proceso o buscar un acuerdo con la defensa.