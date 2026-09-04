¿Qué pasará ahora que un juez declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus tres hijos en EE.UU.?

Un juez de Massachusetts declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, una madre acusada de matar a sus tres hijos, después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto.

El juez William Sullivan tomó la decisión después de que el jurado le informara que seguían en un punto muerto.

La sala quedó en silencio tras el anuncio; muchos observadores no daban crédito a que este juicio, que se prolongó durante semanas, hubiera concluido sin un veredicto.

Lindsay Clancy, una antigua enfermera de 36 años, estranguló a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en el sótano de la casa familiar en Massachusetts en 2023. Luego saltó por la ventana de un segundo piso y quedó paralítica.

Acusada de tres cargos de asesinato en primer grado, Clancy no negó haber matado a sus hijos.

Pero su abogado argumentó que en ese momento ella sufría de psicosis posparto y, por lo tanto, no podía distinguir entre el bien y el mal.

Del otro lado, la fiscalía argumentaba que Clancy tomó una decisión calculada e intencionada de matarlos y que en ese momento sabía distinguir entre el bien y el mal.

El jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres no logró alcanzar un veredicto unánime. Según la defensa de Clancy, eso se debió a un solo miembro del jurado que no estuvo de acuerdo con el resto.

¿Qué es un juicio nulo?

Según la legislación estadounidense, el jurado debe llegar por unanimidad a una conclusión “más allá de toda duda razonable”. Si no lo logra, el juez puede declarar la anulación del juicio, lo que pone fin al proceso sin que se emita un veredicto.

Los miembros del jurado en el juicio de Clancy llevaban días sin lograr un acuerdo y comunicaron al juez en tres ocasiones que les resultaba imposible alcanzar una decisión unánime.

El juez Sullivan, quien preside el juicio, les había instado previamente a continuar deliberando hasta que no hubiera posibilidad de llegar a un veredicto.

En un último intento, emitió instrucciones adicionales, conocidas como instrucciones Tuey-Rodriguez, alentando al jurado a considerar todas las perspectivas y asegurándose de que los miembros cuestionaran y analizaran sus propias opiniones sobre el caso.

El jurado siguió manifestando su incapacidad para llegar a un consenso, lo que llevó al juez a declarar nulo el juicio.

Esto no significa que la fiscalía haya probado su caso, ni que la acusada sea inocente.

Ahora, la fiscalía podría volver a presentar la acusación y comenzar otro juicio con un nuevo jurado, o negociar un acuerdo con la defensa.

Alternativamente, la fiscalía podría retirar los cargos por completo.

Getty Images El caso ha conmovido a todo EE.UU. por los escabrosos detalles que se conocen.

¿Quedará en libertad Lindsay Clancy?

No de inmediato. Clancy permanecerá detenida bajo los mismos cargos de asesinato en el centro de salud mental donde se encuentra actualmente, mientras los abogados evalúan los siguientes pasos.

Si se programa un nuevo juicio, Clancy permanecerá en dicho centro hasta que este comience, aunque sus abogados podrían solicitar una revisión de su situación respecto a la fianza, señaló Heather Cucolo, profesora de la Facultad de Derecho de Nueva York y experta en legislación sobre salud mental.

Incluso mientras se prepara un nuevo juicio, la fiscalía aún podría negociar un acuerdo de culpabilidad con el equipo de Clancy, indicó Cucolo.

¿Solicitará la fiscalía un nuevo juicio?

En casos de delitos graves como estos, los fiscales suelen solicitar un nuevo juicio.

De hacerlo, el proceso de selección del jurado se hará nuevamente y se programará un nuevo juicio con un grupo distinto de jurados.

El tiempo necesario para programar otro juicio dependerá de factores tales como la agenda del tribunal, las solicitudes legales que presenten las partes y el tiempo que tome gestionar la participación de peritos.

El juicio de seis semanas en Massachusetts despertó un gran interés público, y en el exterior de la corte se congregaron multitudes.

“En un caso como este, que obviamente ha tenido tanta repercusión y que genera una respuesta emocional tan intensa ante los hechos, creo que es muy probable que la fiscalía solicite un nuevo juicio”, señaló Cucolo.

Getty Images Cientos de mujeres le han expresado su apoyo a Clancy durante el juicio.

¿Por qué el jurado no logró alcanzar un veredicto?

No está claro, pero se ha tratado de un caso complejo en el que ambas partes han presentado una gran cantidad de testimonios de expertos.

No se ha hecho pública la identidad de los nueve miembros femeninos y tres masculinos del jurado, y el juez prohibió que se les fotografiara o filmara para preservar su anonimato.

Sin embargo, una vez concluido el caso, los miembros del jurado pueden decidir si hablan públicamente sobre el asunto y sus deliberaciones.

Tras otros juicios de gran repercusión, algunos miembros del jurado han decidido hablar sobre el caso, llegando incluso a escribir libros o ser entrevistados por medios de comunicación.

Así pues, aunque se desconoce a nivel público lo que ha ocurrido a puerta cerrada, es posible que se revelen más detalles en los próximos días o semanas.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.