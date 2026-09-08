Huracán Lowell amenaza Hawái con lluvias y olas de diez metros: Oahu está bajo alerta de tornados

El huracán Lowell se acercó durante la mañana de este martes 8 de septiembre a las islas occidentales de Hawái, con vientos de 177 kilómetros por hora y olas de seis a diez metros que golpeaban Kauai. Por ello, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) puso al condado de Kauai bajo advertencia de huracán, el nivel más alto de Estados Unidos.

Por su parte, Oahu, la isla más poblada y sede de la capital hawaiana, Honolulú, quedó bajo advertencia de tormenta tropical, con vientos de 118 kilómetros por hora, de modo que el gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia para todo el estado de Aloha, lo que permitió liberar recursos y activar la Guardia Nacional.

Conforme a lo expuesto en la advertencia especial del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el núcleo del huracán pasó cerca de Niʻihau y al oeste de Kauai durante la noche del lunes 7 de septiembre, por lo que se prevén condiciones destructivas hasta el miércoles 9 de septiembre, con riesgo de inundaciones costeras y en zonas bajas.

Frente a este escenario, según la cadena de televisión estadounidense Univisión, los períodos de lluvias intensas afectarán todas las islas hasta el 9 de septiembre y podrían provocar deslizamientos significativos en el condado de Kauai, la isla principal más antigua y una de las que conserva más espacios naturales del archipiélago de Hawái.

Hawái bajo alerta de tornados mientras el huracán Lowell se aproxima

"Las condiciones son favorables para tornados en y cerca del área de vigilancia de Kauai, incluida la ciudad de Lihue", agregó el Centro Nacional de Huracanes (CNH), una división del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos que monitorea, analiza y predice la evolución de los ciclones tropicales, depresiones y huracanes.

"Se esperan condiciones peligrosas en Niihau, Kauai y Oahu, con inundaciones repentinas, oleajes y fuertes vientos provocados por Lowell", señaló el Servicio Meteorológico Nacional, una de las seis agencias científicas que conforman la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) del gobierno federal de Estados Unidos.

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Ante esta situación, la agencia científica y reguladora de los Estados Unidos, que depende del Departamento de Comercio, advirtió que la combinación de marejada ciclónica y marea podría inundar zonas normalmente secas cerca de la costa en Kauai y Niihau. Por ello, se emitió un aviso de inundaciones repentinas para la isla de Kauai.

Esto se debe a que el Pacífico registra una intensa actividad ciclónica con el paso de Lowell, un huracán de categoría dos cerca de Hawái, donde las autoridades emitieron avisos de tornado y de lluvias de hasta un metro. Además, en California, la tormenta tropical Mary genera marejadas, corrientes de resaca y riesgo de inundaciones costeras.

Los estados más afectados

Según la cadena de televisión Telemundo, los meteorólogos piden a la población alejarse de las playas de Hawái y California y mantenerse hidratada frente a olas de calor en Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix, tres metrópolis clave del suroeste de Estados Unidos que impulsan la economía, el turismo y el crecimiento demográfico de la región.

Por último, el administrador de Gestión de Emergencias de Kauai, Elton Ushio, advirtió que “las condiciones se están deteriorando con rapidez” y que varios ríos ya alcanzaban niveles de inundación. “Podría haber un cierre prolongado de la autopista Kuhio, aunque otras áreas de toda la isla también podrían verse afectadas”, alertó.