Nueva York y el 11-S: 170 mil páginas revelan información sobre los riesgos de la calidad del aire

Durante la mañana de este martes 8 de septiembre, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo públicos más de 170 mil documentos que demuestran que funcionarios de la ciudad estaban preocupados por la calidad del aire en Manhattan durante los días y semanas posteriores a los ataques del 11 de septiembre del 2001.

El político estadounidense de 34 años, actual alcalde de la Ciudad de Nueva York desde el 1 de enero del 2026, afirmó que los documentos revelan que se encontró "asbesto y amianto prácticamente en todas partes" donde se realizaron las pruebas cerca de la Zona Cero, el lugar donde se derrumbaron las torres gemelas del World Trade Center.

"La gente enfermó porque los líderes en los que confiaban les mintieron y les dijeron a los ciudadanos que podían respirar aire tóxico sin peligro", dijo Zohran Mamdani, quien mencionó que las enfermedades relacionadas con el polvo y el humo del derrumbe de las torres gemelas se han cobrado más vidas que los propios atentados.

“Con el paso de los años y el aumento de las víctimas, reflexionamos sobre el costo del 11 de septiembre cada vez que otro neoyorquino nos deja demasiado pronto. Ahora, 25 años después, han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11-S que las que fallecieron el mismo día”, agregó el alcalde de la Ciudad de Nueva York.

Una demanda de 25 años

Según la BBC, la publicación de los documentos resuelve una demanda interpuesta por 9/11 Health Watch, un grupo de vigilancia independiente y sin fines de lucro en EE. UU. que supervisa y defiende los programas federales de salud y compensación para los rescatistas, sobrevivientes y familiares afectados por los atentados del 2001.

El grupo 9/11 Health Watch demandó a las autoridades de la Ciudad de Nueva York para obtener dicha información. Por consiguiente, los funcionarios municipales neoyorquinos encontraron más de 68 cajas con los 170 mil documentos en diciembre del 2025, aunque anteriormente habían afirmado públicamente que ya no los tenían.

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"Una administración tras otra ha ignorado a quienes exigen respuestas y claridad. Nosotros no haremos lo mismo", señaló Mamdani, junto al defensor de los sobrevivientes del 11-S, Jon Stewart, quien vigila el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento de las instituciones encargadas de brindar asistencia, como el Programa de Salud VCF.

De acuerdo con Stewart, miles de personas han sufrido problemas de salud, como cáncer, a causa de los atentados terroristas, y muchas de ellas han fallecido tras inhalar contaminantes peligrosos procedentes del derrumbe de las torres gemelas, como el asbesto, un mineral resistente a altas temperaturas y utilizados como aislante térmico.

Información oculta por dos décadas

Mamdani confirmó que los documentos incluyen datos sobre contaminación recopilados en los días posteriores a los ataques, así como informes sobre la calidad del aire y comunicaciones entre funcionarios que muestran que existía preocupación por la contaminación y por la posibilidad de que la ciudad fuera considerada responsable.

"Para ser justos con ellos, solo ocultaron esa información durante 25 años", dijo con sarcasmo Jon Stewart, quien afirmó que los documentos demuestran que la Ciudad de Nueva York no reconoció que el aire que todos respiraban en el centro de Manhattan era tóxico hasta octubre del 2001, más de un mes después de los atentados terroristas.