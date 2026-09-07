Miss Universo Panamá 2026: Candidata se desmaya en pleno escenario durante la gala final

En el transcurso de la noche del pasado sábado 5 de septiembre, la gala de Miss Universo Panamá 2026 interrumpió su transmisión luego de que Ilanith Ávila, la única representante de la provincia de Los Santos, se desmayara en el escenario, lo que causó momentos de mucha tensión durante el evento realizado en la Ciudad de Panamá.

La representante de Los Santos en Miss Universo Panamá 2026 se desplomó durante el certamen, mientras las presentadoras anunciaban a las candidatas que clasificaron luego de la competencia en traje de noche, una de las etapas más importantes, en la que las participantes muestran su elegancia, porte y seguridad con vestidos de gala.

Ante esta situación, la candidata Ilanith Ávila, quien se desmayó en el escenario durante la gala final de Miss Universo Panamá 2026, recibió atención médica antes de reincorporarse al certamen, que se llevó a cabo en la Arena Roberto Durán, de manera que la transmisión se pausó mientras ingresaban paramédicos para poder atenderla.

Conforme a lo expuesto por diversos medios panameños, Ilanith Ávila se tambaleó y cayó de frente sobre la tarima, por lo que se golpeó la cabeza. Los médicos indicaron que el desvanecimiento habría estado relacionado con cansancio extremo, debido a que el sistema nervioso se debilitó y reaccionó de manera excesiva ante el estrés físico.

Momentos de tensión durante la gala final de Miss Panamá

Tras recuperarse, la representante de Los Santos volvió al escenario y avanzó a la siguiente ronda, dado que el vestido, el peinado y los accesorios complementaron la figura y la personalidad de la concursante sin restarle protagonismo. Además, Ávila mantuvo la compostura y una sonrisa segura durante toda la presentación tras el desmayo.

Esto se debe a que en videos que circulan en las redes sociales se observa cómo la delegada se esfuerza por mantener la compostura hasta que se desploma en el escenario. Sin embargo, Ilanith Ávila recibió asistencia de inmediato. También se observa cómo las candidatas cercanas se inclinan para ayudarla, mientras otra intentó evitar la caída.

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A pesar de eso, tras una extensa pausa, Ilanith Ávila se reintegró al concurso con otro vestido y logró ser sexta finalista, una posición dentro de la corte real del evento que significa que superó los cortes previos y llegó al grupo de mujeres que respondieron las preguntas en vivo ante el jurado. "Es un reconocimiento a mi esfuerzo", agregó.

En las plataformas digitales también destacaron su disciplina, elocuencia y carisma durante las semanas de competencia. No obstante, la representante de Chiriquí, Gabriela Lineth González del Valle, se coronó Miss Universo Panamá tras la final celebrada en la Arena Roberto Durán y llevará la banda al certamen de noviembre en Puerto Rico.

Candidata se desmaya en plena final de Miss Panamá

"Entré al certamen sin tener ningún tipo de experiencia. Ni siquiera sabía cómo usar tacones y mucho menos cómo caminar en una pasarela. Fui la más pequeña del grupo y, aunque muchas veces pensé que no lo iba a poder lograr debido a la presión y al tiempo de preparación, confié en mí, seguí adelante y nunca me rendí", añadió Ávila.

"Hoy puedo decir que con mucho orgullo logré llegar a ser sexta finalista de Miss Universo Panamá 2026", escribió Ilanith en Instagram, tras posicionarse como una de las favoritas del público y de los expertos en certámenes de belleza, dado que destacó por su elegancia en la pasarela y su fluidez comunicativa para representar a Panamá.