¿Cómo es el iPhone Duo? El primer teléfono plegable con el que Apple entra al nuevo mercado

Durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre, el nuevo director ejecutivo de Apple, John Patrick Ternus, anunció el primer teléfono plegable de la compañía, bautizado como iPhone Duo, cuyo tamaño es similar al de un pasaporte. “Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos”, agregó el ingeniero mecánico.

“Queríamos una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria”, explicó John Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino, California, donde Apple, como cada septiembre, presentó sus nuevos iPhone.

Frente a este escenario, el nuevo director ejecutivo de Apple anunció su primer teléfono plegable, que tiene un tamaño muy práctico cuando está cerrado, una pantalla de 13.7 centímetros y costará US$1 mil 999 (Q15 mil 265). Por ello, a diferencia de otros años, los modelos Pro no han estado acompañados por un iPhone base más barato.

De acuerdo con John Ternus, esta era una estrategia muy asentada que se rompe este año debido a las condiciones del mercado. Sin embargo, los iPhone 18 Pro no llegan solos, sino acompañados por el Duo, cuyo nuevo modelo alcanza, al desplegarse la pantalla, un tamaño de 19.3 centímetros, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone.

El primer iPhone plegable

En redes sociales se mencionó que el modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8, de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer modelo plegable hace casi siete años. Por lo tanto, tras años de rumores, por fin tenemos el iPhone plegable al alcance y llegará el próximo viernes 18 de septiembre para romper con otra tradición de Apple.

De conformidad con Xataka, un conocido medio de comunicación digital en español dedicado a la tecnología, la ciencia, el hardware, los dispositivos móviles y la cultura digital, el iPhone más caro, que ahora será el Duo, no será el mejor, pese a que el nuevo líder de Apple defendió en su presentación que este modelo tiene el mejor diseño.

Lea más: ¿De qué murió Lucia Sisic? Miss Austria tenía 22 años y fue operada hasta siete veces del corazón

“Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda. El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza. Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña”, afirmó Ternus.

Por consiguiente, con la llegada de la categoría Pro Max, generación tras generación, el iPhone más caro era siempre el mejor. No obstante, con el Duo cambian las cosas, dado que la primera renuncia está en la cámara: el sistema fotográfico se queda en dos sensores traseros de 48 megapíxeles, uno para el principal y otro para el teleobjetivo.

iPhone Duo

iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max

Apple Watch Series 12 and Apple Watch Ultra 4

AirPods 5



… and Joz pic.twitter.com/TWj3GjDSmk — John Ternus (@johnternus) September 9, 2026

¿El iPhone más caro es siempre el mejor?

De acuerdo con Xataka, es la primera vez que el iPhone más caro no incluye un zoom óptico real. En este sentido, es un evidente paso atrás y una decisión que otras marcas no toman. Incluso Samsung, cuyos plegables no son los mejores para hacer fotos, incluye un teleobjetivo de verdad. Además, el iPhone Duo también renuncia al Face ID.

Dadas las circunstancias, el Duo recupera el sensor Touch ID en el lateral, al estilo del iPad. La ausencia del sistema 3D se explica por los mismos motivos que la del telefoto: el muy reducido espacio interno que se necesita para otras funciones. Por ello, para no sacrificar la pantalla externa, no se introdujo este sistema en un cuerpo tan delgado.