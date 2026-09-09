iPhone: ¿Cuál es el precio en Estados Unidos de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max anunciados en el Apple Event 2026?

Apple celebró uno de sus eventos más esperados por los amantes de la tecnología. Durante el Apple Event 2026 presentó una nueva línea de iPhone que incorpora innovaciones en batería, cámara, inteligencia artificial (IA) y otras funciones.

Este 9 de septiembre, desde Cupertino, California, la empresa presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Además, dio a conocer los precios de lanzamiento en Estados Unidos, los cuales registraron un aumento.

El evento contó por primera vez con John Ternus como director ejecutivo de Apple, quien señaló que la empresa seguirá avanzando hacia el futuro. Durante la presentación se destacaron los avances de esta nueva generación en inteligencia artificial, rendimiento, cámara y batería.

La nueva generación de iPhone fue una de las primeras novedades presentadas. El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegarán en colores burdeos, gris glaciar, negro y plata.

Según lo revelado por Apple, esta generación ofrecerá el sistema de cámaras profesionales más avanzado de sus dispositivos, además de un mayor rendimiento de la batería.

A través de la cámara Fusion Main de 48 MP, los usuarios dispondrán de una apertura variable. También se incorporan controles Pro que permitirán personalizar la experiencia en la aplicación Cámara.

Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, afirmó que con el iPhone 18 Pro se han logrado avances en cámara, rendimiento, batería e inteligencia artificial, uno de los aspectos que ha recibido críticas de expertos.

El portal de Apple destaca que el dispositivo mejora la captura de fotos y videos debido a la apertura variable de la cámara. Además, incorpora mejoras en los Estilos Fotográficos y las funciones de video.

El iPhone 18 Pro tendrá mejoras en la duración de la batería. Según Apple, los modelos que funcionan solo con eSIM ofrecerán hasta 36 horas de reproducción de videos. Además, podrán cargarse hasta un 50% en unos 15 minutos y, de forma inalámbrica, en 30 minutos.

En cuanto al iPhone 18 Pro Max, la batería tendrá una duración de hasta 45 horas. Apple también destaca que cinco minutos de carga por cable brindarán siete horas de reproducción de video.

Ambas versiones del iPhone 18 incluyen acceso a Siri AI, disponible en versión beta con iOS 27, con la que se ofrecería una interacción más personal, potente y conversacional. Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max contarán con una Dynamic Island más pequeña. Además, incorporarán iOS 27, Apple Intelligence y Siri AI.

En cuanto al precio, Apple anunció que el iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial en Estados Unidos de US$1,199 (aproximadamente Q9,156.26), mientras que el iPhone 18 Pro Max costará US$1,299 (Q9,919.92, según el tipo de cambio indicado).

Tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles con capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB (con una variación de precio), y en colores burdeos, gris glaciar, plata y negro.

Precios del iPhone 18 Pro según almacenamiento

256 GB: S$1,199

512 GB: S$1,399

1 TB: S$1,799

2 TB: S$2,399

Precios del iPhone 18 Pro Max según almacenamiento

256 GB: S$1,299

512 GB: S$1,499

1 TB: S$1,899

2 TB: S$2,499

Según la plataforma de Apple, los pedidos anticipados comenzarán el 12 de septiembre y los dispositivos estarán disponibles a partir del viernes 18 de septiembre en 65 países.

Apple destaca que entre esos países se encuentran Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.