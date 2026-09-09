III Congreso Espacial Centroamericano reunirá a expertos de la NASA, Blue Origin y otras entidades para aprender sobre el espacio

La ciencia y la exploración espacial han dejado de ser asuntos aislados en Centroamérica. El desarrollo de conocimientos, el intercambio de experiencias y la búsqueda de oportunidades para fortalecer el sector forman parte de una discusión que también involucra a América Latina.

En ese contexto, Guatemala será sede durante tres días del III Congreso Espacial Centroamericano, un encuentro que reunirá a expertos, estudiantes y profesionales para intercambiar conocimientos y discutir las oportunidades y los retos del desarrollo espacial en la región centroamericana.

El congreso, impulsado por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), contará con expertos de entidades vinculadas al sector espacial, entre ellas la NASA, Blue Origin, la Agencia Espacial Brasileña y otras organizaciones.

De acuerdo con la UVG, en Guatemala y la región ya existen expertos que desarrollan “experimentos relacionados con la microgravedad, robots pensados para explorar otros mundos y startups regionales compitiendo por un lugar en la industria espacial global”.

El objetivo es que estos esfuerzos dejen de ser iniciativas aisladas y contribuyan a construir un ecosistema que impulse la economía espacial en Centroamérica.

El III Congreso Espacial Centroamericano abordará asuntos como robótica, CubeSats, medicina espacial, teledetección, políticas públicas, inclusión, educación y emprendimiento, según el comunicado del evento.

Para esta edición se contará con representantes de la NASA, Blue Origin, la Agencia Espacial Brasileña, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), el DLR de Alemania y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con los asistentes.

La página del congreso destaca entre los principales oradores a Charity Weeden, de la NASA; Jason Reimuller, del Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas (IIAS); Luis Zea, de Starlab, y Daichi Hirano, de JAXA.

José Bagur, encargado del Laboratorio Aeroespacial de la UVG, destacó que “Guatemala no será durante tres días un lugar desde donde se mira el espacio: será un lugar desde donde se construye”.

Por su parte, Andrés Mora, ingeniero del Centro de Investigación Ames de la NASA, en Silicon Valley, y cofundador del CEC, destacó que ya existe talento en la región centroamericana, por lo que ahora es necesario conectarlo, financiarlo y transformarlo en oportunidades permanentes.

El encuentro está dirigido no solo a estudiantes y profesionales, sino también a personas interesadas en desarrollarse en las ciencias espaciales y formar parte del futuro de este sector.

Fecha

Del 16 al 18 de septiembre del 2026

Horarios

Miércoles: de 8.30 a 18.45 horas

Jueves: de 9 a 18 horas

Viernes: de 9 a 12.14 horas

Lugar

Campus Central de la Universidad del Valle de Guatemala, 18 Avenida 11-95, zona 15, Vista Hermosa III, Guatemala.

Precios

Profesionales: US$150

Estudiantes universitarios: US$80

Público en general: US$80

Estudiantes de colegio: US$40

Inscripción

A través del formulario: cecspace.org/registration

Agenda

El evento contará con una serie de ponencias y actividades que se pueden consultar en https://cecspace.org/program

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