Eclipse solar total del 2027: países donde se verá el llamado “eclipse más largo del siglo XXI”, que durará más de seis minutos

El próximo 2 de agosto del 2027 ocurrirá un eclipse solar total cuya fase de totalidad máxima durará 6 minutos y 23 segundos, un acontecimiento que atraerá la atención de astrónomos y aficionados.

En las ciudades que se encuentren dentro de la trayectoria del eclipse, el cielo se oscurecerá “como si fuera el amanecer o el atardecer”, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, señaló que los 6 minutos y 23 segundos de su fase de totalidad máxima convierten este acontecimiento en un fenómeno sumamente raro en la mecánica celeste contemporánea.

El eclipse alcanzará su fase de totalidad únicamente en una pequeña región del planeta y atraerá la atención de astrónomos y aficionados a los fenómenos astronómicos.

Aunque se le ha llamado el “eclipse más largo del siglo XXI”, en realidad será el segundo de mayor duración del siglo, debido a que en el 2009 ocurrió uno cuya fase de totalidad alcanzó los 6 minutos y 38 segundos.

Castro explicó a Prensa Libre que al eclipse de agosto del 2027 se le considera el más largo porque, en el caso del ocurrido en el 2009, su fase más extensa se registró en el océano Pacífico, mientras que el del 2027 será el más largo en tierra firme de todo el siglo XXI.

¿En qué regiones se podrá ver?

El catálogo de eclipses de la NASA señala que el eclipse solar total del 2 de agosto del 2027 podrá apreciarse en:

El sur de España

El norte de África, incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto

Arabia Saudita

Yemen

Otras regiones también podrán observar el eclipse, aunque de forma parcial. Según la información proporcionada, será visible en “la mayor parte de Europa, gran parte de África, Oriente Medio, el sudeste asiático, el este de Canadá, el norte de Maine (EE. UU.), así como en los océanos Atlántico e Índico”.

Castro destaca que Luxor, en el sur de Egipto, será un punto privilegiado para observar el eclipse solar total y apreciar su máxima duración.

¿Cuándo ocurre un eclipse solar total?

Un eclipse solar total se produce por la alineación del Sol, la Luna y la Tierra. Durante el fenómeno, el satélite natural pasa entre el Sol y la Tierra y oculta por completo la superficie solar para quienes se encuentran dentro de la trayectoria de la totalidad.

De esta manera, las regiones que estén dentro de la sombra de la Luna experimentarán el eclipse total y observarán cómo el cielo se oscurece de manera similar al amanecer o al atardecer, mientras se hace visible la corona solar.