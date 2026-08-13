Ciencia
Eclipses del 2027: fechas y lugares donde se podrán observar los fenómenos solares y lunares
En el 2027, el cielo será escenario de diversos eclipses solares y lunares que podrán observarse desde distintas regiones del mundo. Estas son las fechas y los lugares para verlos.
Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, y proyecta una sombra sobre nuestro planeta. (Foto Prensa Libre: EFE)
El calendario astronómico continuará sorprendiendo a los astrónomos y amantes de estos fenómenos con nuevos eclipses solares y lunares que harán del cielo su escenario.
Agosto del 2026 marca el cierre del calendario con el eclipse solar total que se vivió el pasado 12 de agosto, que oscureció parte de Groenlandia, Islandia, España y Portugal, y el próximo eclipse lunar.
El 2027 sorprenderá al mundo con una serie de eclipses, entre ellos el esperado eclipse solar total, que tendrá una duración de más de seis minutos, mientras que la Luna también tendrá protagonismo durante ese año.
El año comenzará con un eclipse solar anular. Este fenómeno, según la NASA, ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra mientras se encuentra en su punto más alejado de la Tierra o cerca de él.
La agencia destaca que la Luna aparece como un disco oscuro sobre otro brillante y más grande, lo que crea la apariencia de un anillo a su alrededor y ofrece un espectáculo visual.
Según datos de la NASA, para el 2027 están previstos cinco eclipses en total: tres serán lunares y dos solares, que podrán observarse desde diversas regiones del mundo.
Agosto del 2027 se perfila como uno de los meses destacados para la astronomía, debido a que traerá un eclipse solar total de más de seis minutos de duración y un eclipse lunar.
Eclipse solar anular
- Fecha: 6 de febrero del 2027
- Visible en: partes de Sudamérica, África, la Antártida, el océano Pacífico Sur y el océano Atlántico
- Duración: 7 minutos 51 segundos
Eclipse lunar penumbral
- Fecha: 20 de febrero del 2027
- Visible en: América, Europa, África, Asia y Australia occidental
Eclipse lunar penumbral
- Fecha: 18 de julio del 2027
- Inicio del eclipse penumbral: 15.57 UT
- Máximo del eclipse: 16.03 UT
- Fin del eclipse penumbral: 16.09 UT
Eclipse solar total
- Fecha: 2 de agosto del 2027
- Visible en: el sur de España y el norte de África
Eclipse lunar del 17 de agosto
- Fecha: 17 de agosto del 2027
- Visible en: oeste de Europa, norte de Asia, gran parte de Australia, norte y oeste de África, América del Norte, América del Sur, el Pacífico, el Atlántico y la Antártida
*Con información de la NASA.