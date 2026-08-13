Eclipses del 2027: fechas y lugares donde se podrán observar los fenómenos solares y lunares

El calendario astronómico continuará sorprendiendo a los astrónomos y amantes de estos fenómenos con nuevos eclipses solares y lunares que harán del cielo su escenario.

Agosto del 2026 marca el cierre del calendario con el eclipse solar total que se vivió el pasado 12 de agosto, que oscureció parte de Groenlandia, Islandia, España y Portugal, y el próximo eclipse lunar.

El 2027 sorprenderá al mundo con una serie de eclipses, entre ellos el esperado eclipse solar total, que tendrá una duración de más de seis minutos, mientras que la Luna también tendrá protagonismo durante ese año.

El año comenzará con un eclipse solar anular. Este fenómeno, según la NASA, ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra mientras se encuentra en su punto más alejado de la Tierra o cerca de él.

La agencia destaca que la Luna aparece como un disco oscuro sobre otro brillante y más grande, lo que crea la apariencia de un anillo a su alrededor y ofrece un espectáculo visual.

Según datos de la NASA, para el 2027 están previstos cinco eclipses en total: tres serán lunares y dos solares, que podrán observarse desde diversas regiones del mundo.

Agosto del 2027 se perfila como uno de los meses destacados para la astronomía, debido a que traerá un eclipse solar total de más de seis minutos de duración y un eclipse lunar.

Eclipse solar anular

Fecha: 6 de febrero del 2027

6 de febrero del 2027 Visible en: partes de Sudamérica, África, la Antártida, el océano Pacífico Sur y el océano Atlántico

partes de Sudamérica, África, la Antártida, el océano Pacífico Sur y el océano Atlántico Duración: 7 minutos 51 segundos

Eclipse lunar penumbral

Fecha: 20 de febrero del 2027

20 de febrero del 2027 Visible en: América, Europa, África, Asia y Australia occidental

Eclipse lunar penumbral

Fecha: 18 de julio del 2027

18 de julio del 2027 Inicio del eclipse penumbral: 15.57 UT

15.57 UT Máximo del eclipse: 16.03 UT

16.03 UT Fin del eclipse penumbral: 16.09 UT

Eclipse solar total

Fecha: 2 de agosto del 2027

2 de agosto del 2027 Visible en: el sur de España y el norte de África

Eclipse lunar del 17 de agosto

Fecha: 17 de agosto del 2027

17 de agosto del 2027 Visible en: oeste de Europa, norte de Asia, gran parte de Australia, norte y oeste de África, América del Norte, América del Sur, el Pacífico, el Atlántico y la Antártida

*Con información de la NASA.